«Ростелеком» и Соцфонд объявили о начале приема работ на ХI Всероссийский конкурс

Сегодня начался прием работ на ХI Всероссийский конкурс «Спасибо интернету — 2025», организованный «Ростелекомом» и Социальным фондом России при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и АНО «Цифровая экономика». Конкурс ежегодно проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета».
Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет и люди с инвалидностью независимо от возраста. Главная задача участников — научиться работать на компьютере и в сети самостоятельно или на специализированных компьютерных курсах и рассказать о своих победах и достижениях в конкурсной работе.
Основные традиционные номинации конкурса:
■ «Мои интернет-достижения»;
■ «Моя общественная интернет-инициатива»;
■ «Я — интернет-звезда».
Специальные номинации 2025 года:
● «80 лет Победы: живая память о героях» — в номинацию будут приниматься рассказы о том, как с помощью интернет-ресурсов удалось получить информацию о событиях военных лет и сохранить память о родственниках, знакомых, земляках;
● «Российские ИТ-сервисы и разработки (авторские методики преподавания)» — специальная номинация для преподавателей, цель которой — предоставить возможность учителям обменяться опытом, методиками, наработками, поделиться своими разработками с коллегами и получить новую интересную информацию для своей работы. Победителей в номинации для преподавателей участники определят сами: в личном кабинете можно будет поддержать одного из коллег, отдав свой голос за его работу.
Этапы проведения конкурса:
● 1 этап: с 21 апреля 2025 года до 15:00 по московскому времени 27 октября 2025 года — прием заявок и регистрация конкурсных работ;
● 2 этап: с 27 октября 2025 года до 10 ноября 2025 года — рассмотрение работ в четырех основных номинациях конкурсной комиссией и подведение итогов;
● дополнительно с 27 октября 2025 года до 10 ноября 2025 года на сайте www.azbukainterneta.ru пройдет голосование для определения победителей в специальной номинации для преподавателей «Российские ИТ-сервисы и разработки (авторские методики преподавания)».
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Соцфонда, ГК «Солар» и АНО «Цифровая экономика».
Подробные условия участия и сроки проведения размещены на портале «Азбука интернета».
Все работы будут размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурсные работы»
Обучающее пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках соглашения о сотрудничестве между «Ростелекомом» и Социальным фондом России по обучению пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества — облегчить доступ пенсионеров к государственным услугам в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.
По заключению Института информатизации образования Российской академии образования все материалы «Азбуки интернета» соответствуют предъявленным к ним требованиям, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.
Программа стала финалистом V Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия АНО «Национальные приоритеты».