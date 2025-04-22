«Ростелеком» и Соцфонд объявили о начале приема работ на ХI Всероссийский конкурс

Сегодня начался прием работ на ХI Всероссийский конкурс «Спасибо интернету — 2025», организованный «Ростелекомом» и Социальным фондом России при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и АНО «Цифровая экономика». Конкурс ежегодно проводится в рамках благотворительного проекта « Азбука интернета ».

Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет и люди с инвалидностью независимо от возраста. Главная задача участников — научиться работать на компьютере и в сети самостоятельно или на специализированных компьютерных курсах и рассказать о своих победах и достижениях в конкурсной работе.

Основные традиционные номинации конкурса:

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■ «Мои интернет-достижения»;

■ «Моя общественная интернет-инициатива»;

■ «Я — интернет-звезда».

Специальные номинации 2025 года:

● «80 лет Победы: живая память о героях» — в номинацию будут приниматься рассказы о том, как с помощью интернет-ресурсов удалось получить информацию о событиях военных лет и сохранить память о родственниках, знакомых, земляках;

● «Российские ИТ-сервисы и разработки (авторские методики преподавания)» — специальная номинация для преподавателей, цель которой — предоставить возможность учителям обменяться опытом, методиками, наработками, поделиться своими разработками с коллегами и получить новую интересную информацию для своей работы. Победителей в номинации для преподавателей участники определят сами: в личном кабинете можно будет поддержать одного из коллег, отдав свой голос за его работу.

Этапы проведения конкурса:

● 1 этап: с 21 апреля 2025 года до 15:00 по московскому времени 27 октября 2025 года — прием заявок и регистрация конкурсных работ;

● 2 этап: с 27 октября 2025 года до 10 ноября 2025 года — рассмотрение работ в четырех основных номинациях конкурсной комиссией и подведение итогов;

● дополнительно с 27 октября 2025 года до 10 ноября 2025 года на сайте www.azbukainterneta.ru пройдет голосование для определения победителей в специальной номинации для преподавателей «Российские ИТ-сервисы и разработки (авторские методики преподавания)».

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs , приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Соцфонда, ГК «Солар» и АНО «Цифровая экономика».

Подробные условия участия и сроки проведения размещены на портале « Азбука интернета ».

Все работы будут размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе « Конкурсные работы »

Обучающее пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках соглашения о сотрудничестве между «Ростелекомом» и Социальным фондом России по обучению пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества — облегчить доступ пенсионеров к государственным услугам в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.

По заключению Института информатизации образования Российской академии образования все материалы «Азбуки интернета» соответствуют предъявленным к ним требованиям, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.

Программа стала финалистом V Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия АНО «Национальные приоритеты».