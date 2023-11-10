«Ростелеком» и Farzoom запустили цифровую биржу дебиторской задолженности

Компания Farzoom и «Ростелеком» разработали и запустили цифровую платформу «Биржа дебиторской задолженности». В настоящее время биржа настроена для финансирования поставщиков «Ростелекома», но в дальнейшем будет предложена для интеграции в других компаниях. Альфа-Банк стал первым финансовым партнером платформы и уже провел стартовую сделку: проанализировал контракт и одобрил финансирование.
Благодаря тому, что «Ростелеком» верифицирует свои обязательства, поставщики и подрядчики могут получать финансирование на выгодных условиях. А за счет сквозной автоматизации процесса получение денег возможно гораздо быстрее и с меньшим пакетом документов, причем в полностью цифровом формате. Биржа дебиторской задолженности призвана стать эффективной цифровой альтернативой классическому факторингу.
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