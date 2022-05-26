«Ростелеком» дал старт акции «Праздник двора» в Рязанской области

«Ростелеком» провел интерактивную промоакцию «Праздник двора» для жителей Михайлова Рязанской области. На центральной площади города специалисты цифрового провайдера развернули мобильный офис, где велась демонстрация возможностей видеоплатформы Wink и работали консультанты компании. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек, каждый из которых смог познакомиться с услугами оператора, задать интересующие вопросы, а также прямо на месте заключить договор на оказание услуг. Помимо презентации своих услуг и сервисов «Ростелеком» предложил гостям праздника поучаствовать в спортивных и творческих соревнованиях: городках, эстафете, конкурсах рисунков на асфальте. Особой популярностью пользовалась зона аквагрима.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Мы всегда стремимся быть ближе к нашим клиентам. Праздники двора — еще одна возможность не только рассказать людям о новых цифровых сервисах компании, но и получить обратную связь. Мероприятия такого формата экономят время жителей, позволяя на месте оценить услуги компании, а также дарят хорошее настроение всем участникам события. Город Михайлов — один из тех населенных пунктов, где “Ростелеком” не так давно завершил строительство волоконно-оптической линии связи. Теперь владельцы более двух тысяч домохозяйств города могут подключить интернет по технологии GPON («оптика в дом») на скорости до 700 Мбит/с».

Алексей Малышев, житель города Михайлова, участник «Праздника двора»:

«Месяц назад я подключил оптику от “Ростелекома” в своем частном доме. Не пожалел ни разу: интернет летает. Поэтому сегодня пришел сюда с теми друзьями, кто не верит мне на слово. Пусть специалисты им расскажут о преимуществах оптики. А сам планирую узнать подробнее о видеоплатформе Wink. Думаю, подключить этот сервис в ближайшее время».

Видеоплатформа Wink – это умный развлекательный сервис. Его постоянно пополняемая коллекция сейчас состоит из 60 000 фильмов и сериалов в Full HD. Интерактивное ТВ Wink предоставляет выбор из 400 ТВ-каналов в Full HD и 4K с удобной навигацией по тематическим подборкам. Смотреть Wink можно на любом гаджете. Есть возможность начать просмотр, например, дома на ноутбуке, а продолжить на телефоне или планшете по дороге на работу.

Более подробную информацию о сервисах компании можно узнать на сайте или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.