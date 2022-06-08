«Ростелеком» автоматизировал систему учета электроэнергии в Пронском районе Рязанской области

«Ростелеком» совместно с МП ПМЭС запустил пилотный проект по внедрению интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) в деревне Гниломедово Пронского района Рязанской области. Специалисты провайдера установили в населенном пункте базовую станцию на опорах линий электропередач и подключили умные приборы учета к беспроводной энергоэффективной сети LoRaWAN .

Проект отвечает требованиям законодательства по построению ИСУЭ, позволяет получать и анализировать данные о количестве и качестве потребленной энергии, осуществлять централизованное управление энергопотреблением на конкретной территории.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

— Одна из главных задач нашей интеллектуальной системы — обеспечить эффективное использование энергоресурсов. Благодаря тому, что решение создано на основе интернета вещей , сбор данных осуществляется дистанционно. Заказчик может оперативно отслеживать и устранять проблемы на сетях при их возникновении.

Анатолий Давыдов, директор МП ПМЭСМ:

— Пилотное использование интеллектуальной системы учета электроэнергии поможет нам выявить ее сильные и слабые стороны. После завершения пробного периода планируем расширить применение инновационной технологии на всей вверенной нам территории района.

Елена Барачевская, руководитель направления, департамент по продуктам и пресейлу ПАО «Ростелеком»:

— Для обеспечения безопасного доступа к информации с умных счетчиков применяется шифрование данных в каждом сегменте системы. Решение можно оперативно масштабировать, добавляя новые точки учета электроэнергии. Аналитические функции системы позволяют нашим заказчикам снижать операционные затраты на эксплуатацию оборудования, повышать платежную дисциплину, а также развивать клиентские сервисы.

Подробнее об интеллектуальной системе учета электроэнергии можно узнать на сайте «Ростелекома», а также по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 3000.