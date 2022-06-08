«Ростелеком» автоматизировал систему учета электроэнергии в Пронском районе Рязанской области

«Ростелеком» совместно с МП ПМЭС запустил пилотный проект по внедрению интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ) в деревне Гниломедово Пронского района Рязанской области. Специалисты провайдера установили в населенном пункте базовую станцию на опорах линий электропередач и подключили умные приборы учета к беспроводной энергоэффективной сети LoRaWAN .
Проект отвечает требованиям законодательства по построению ИСУЭ, позволяет получать и анализировать данные о количестве и качестве потребленной энергии, осуществлять централизованное управление энергопотреблением на конкретной территории.
Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Анатолий Давыдов, директор МП ПМЭСМ:
Елена Барачевская, руководитель направления, департамент по продуктам и пресейлу ПАО «Ростелеком»:
Подробнее об интеллектуальной системе учета электроэнергии можно узнать на сайте «Ростелекома», а также по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 3000.