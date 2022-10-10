Ростех разработал технологию импортозамещения анестезирующего средства

Государственный институт прикладной химии (ГИПХ), входящий в Госкорпорацию Ростех, разработал технологию производства сырья для анестетика Севофлуран. Ранее в России вещество не выпускалось. Лекарственная форма препарата применяется для общей и местной анестезии в хирургии и стоматологии, а также для оказания помощи пациентам, пострадавшим в экстремальных ситуациях. Новая технология позволит фармацевтическим компаниям запустить производство лекарственного средства в нашей стране и не зависеть от поставок из-за рубежа.

Севофлуран относится к разряду галогеносодержащих веществ для проведения ингаляционной анестезии, часто он используется в смесях закиси азота и кислорода. Этот анестетик — один из самых быстродействующих.

Препараты группы, в которую входит Севофлуран, отличает высокая эффективность и управляемость. Негативного влияния на внутренние органы они не оказывают, что гарантирует безопасность в применении.

Гендиректор АО «РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)» Елена Козлова рассказала, что сейчас Севофлуран в нашей стране не производится, но активно применяется в медицинской практике.

Елена Козлова: «Наша технология позволяет получить это анестезирующее средство в виде технической субстанции для дальнейшего производства готовой лекарственной формы на мощностях лицензированных фармкомпаний. Мы готовы обеспечить фармотрасль сырьём для производства Севофлурана в объёме не менее 50 тонн в год. Для страны сейчас критически важно максимально снизить зависимость от внешних поставок лекарственных средств. Наша разработка помогает приблизиться к этой цели»

Севофлуран не требует применения стабилизатора, используется в обычных испарителях, имеет низкий коэффициент распределения кровь-газ и ткань-кровь, а также обладает высокой химической стабильностью.

В составе Ростеха ГИПХ обеспечивает научно-исследовательскими разработками важнейшие отрасли промышленности – химическую, оборонную, космическую, авиационную, медицинскую, радиоэлектронную и другие. Государственный научный центр сотрудничает с ведущими химическими компаниями и вузами России, имеет контракты на научные исследования, проектирование и строительство химических установок и производств.

Работы производятся совместно с предприятиями Госкорпорации «Ростех», Госкорпорации «Роскосмос», Госкорпорации «Росатом», Министерством науки и высшего образования РФ, Минпромторгом РФ, Минобороны РФ и РАН.

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