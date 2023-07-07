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Ростех разработает инфраструктуру для беспилотников на Урале

7info

Холдинг «Росэлектроника» Ростеха создаст научно-производственный центр испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем в Уральском федеральном округе. Он займется разработкой перспективных продуктов в области сопровождения беспилотной авиации, а также выступит «единым окном» по оказанию мер региональной поддержки технологическим компаниям отрасли. Партнерами холдинга по этому проекту станут Челябинский государственный университет и группа компаний InSmart, сообщает пресс-служба корпорации.

В рамках проекта базой центра выступит входящий в «Росэлектронику» Челябинский радиозавод «Полет». Инженеры предприятия займутся созданием изделий для обеспечения безопасности и управления полетов БПЛА. 

Направлениями конструкторской и производственной деятельности центра станут специальные наземные технические средства, а также оборудование навигации и связи. На «Полете» будет проводиться разработка схемотехники, топологии плат, встроенного ПО и т.д. Завод также будет проводить испытания новых изделий и запускать их в серийное производство. 

Проект предполагает использование научного потенциала ЧелГУ в целях подготовки высококвалифицированных специалистов для отрасли. InSmart, в свою очередь, возьмет на себя вопросы снабжения центра необходимыми комплектующими.

«В России набирает обороты новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Для того чтобы эта отрасль работала без перебоев, по поручению Президента РФ создаются центры компетенций, в которых будет агрегироваться экспертиза, кадровые и производственные мощности, позволяющие создавать БПЛА и ИТ-решения для функционирования беспилотной авиации. Подписанное соглашение стало первым шагом в работе по созданию регионального научно-производственного центра испытаний и компетенций в сфере БАС. Объединение производственных и технологических возможностей компаний-партнеров позволит ускорить проведение НИОКР в области развития беспилотных авиационных систем, выпуск и испытание опытных образцов, выход на рынок новых востребованных изделий. Мы планируем расширять круг компаний-партнеров для усиления научного и производственного потенциала проекта», – отметил генеральный директор ЧРЗ «Полет» Дмитрий Довженко. 

ЧРЗ «Полет» в контуре Ростеха занимается производством радиолокационного и навигационного оборудования для аэродромов. 

«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. 

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

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