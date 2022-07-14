Рост промышленного производства в Шиловском районе за прошлый год составил 45%

13 июля врио губернатора Рязанской области Павел Малков с рабочей поездкой посетил Шиловский район. Там он осмотрел несколько промышленных предприятий, в их числе – ООО «АСТОН Крахмало-Продукты» и на ГПС «Шилово-3» АО «Транснефть-Верхняя Волга».

На первом из них трудоустроено более 270 человек. На заводе «АСТОН» производят крахмал, глюкозно-фруктозные сиропы, патоку. На производстве внедрено современное оборудование, оно отличается высокой степенью автоматизации. Мощность переработки – 600 тонн кукурузы в сутки. Продукция предприятия используется в пищевой, строительной и бумажной промышленности. На предприятии Павел Малков посетил лабораторию, цех по производству сиропов, операторскую. Как отметил исполняющий обязанности главы региона, предприятие успешно работает на рынке, а его продукция пользуется высоким спросом. Основным сдерживающим фактором развития производства является дефицит кадров. Врио губернатора обсудил с руководством завода перспективы подготовки квалифицированных специалистов на базе учреждений среднего специального образования региона. Рассматривается возможность создания для молодежи дополнительных стимулирующих мер, в том числе по обеспечению жильем с соответствующей социальной инфраструктурой.

На ГПС «Шилово-3» АО «Транснефть-Верхняя Волга» создано около 100 рабочих мест. На станции принимают авиационное топливо, далее – транспортируют к Московскому авиационному узлу.

– Предприятие с момента проектирования и до запуска в эксплуатацию практически полностью реализовано на отечественных технологиях. Поэтому оно работает устойчиво, в хорошем производственном режиме, – отметил Павел Малков. – Это один из крупнейших налогоплательщиков области. От таких предприятий зависит реализация многих проектов в регионе, включая ремонт дорог, строительство социальных объектов.

Врио губернатора отметил, что промышленное производство в Шиловском районе активно развивается. Три года назад его рост составлял 12%, в прошлом году – 45%.