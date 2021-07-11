Россияне назвали сумму для комфортного отпуска

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Россияне назвали сумму, которая им необходима для комфортного отпуска. Результатами исследования поделилось РИА Новости.

Почти половина россиян готовы потратить на отпуск более 100 тысяч рублей. Треть жителей страны считают, что для полноценного отпуска необходимо более 150 тысяч рублей.

Почти 29% уверены, что им для хорошего отпуска достаточно суммы до 100 тысяч рублей. 12% опрошенных считают, что хорошо отдохнуть неделю можно за 50 тысяч рублей.

Более половины россиян готовы взять на отпуск кредит или займ. Всего 15% опрошенных заявили, что никогда не будут отдыхать «в долг».