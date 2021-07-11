26.5 C
Рязань
Воскресенье, 11 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираНовости РязаниОбщество

Россияне назвали сумму для комфортного отпуска

7info7
- Advertisement -

Россияне назвали сумму, которая им необходима для комфортного отпуска. Результатами исследования поделилось РИА Новости.

Почти половина россиян готовы потратить на отпуск более 100 тысяч рублей. Треть жителей страны считают, что для полноценного отпуска необходимо более 150 тысяч рублей.

Почти 29% уверены, что им для хорошего отпуска достаточно суммы до 100 тысяч рублей. 12% опрошенных считают, что хорошо отдохнуть неделю можно за 50 тысяч рублей.

Более половины россиян готовы взять на отпуск кредит или займ. Всего 15% опрошенных заявили, что никогда не будут отдыхать «в долг».

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на РИА «7 новостей» в «ЯндексНовости». Будет интересно!!!

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]