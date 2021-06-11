Россияне назвали необходимую им для финансовой независимости зарплату

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Россияне назвали доход, который они бы хотели иметь для достижения финансовой независимости. Результаты исследования СК «СберБанк страхование жизни» опубликовало издание РБК.

Считают себя финансово независимыми чуть более 60% жителей крупных и средних городов России. Остальные, чтобы достичь независимости, хотят доход в 74,9 тыс. руб.

Главный критерий финансовой независимости россиян – хорошая зарплата. Самая высокая оценка достойной зарплаты, которая позволила бы быть независимым, у москвичей (104,4 тыс. руб.), жителей Санкт-Петербурга (98,5 тыс. руб.) и Владивостока (92,7 тыс. руб.).

33% россиян считают, что ещё один важный фактор для достижения независимости – это накопления. Их больше всего, чтобы почувствовать себя самодостаточными, нужно москвичам. В среднем это цифра 6,3 млн руб.

При этом больше всего людей, которые считают, что их доход позволяет им быть самодостаточными, живут во Владивостоке и в Хабаровске.

По мнению граждан, самодостаточным человек становится в 26 лет.