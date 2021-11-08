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Понедельник, 8 ноября, 2021
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Россиянам рассказали, имеют ли охранники в ТЦ право проверять паспорта

Александр Ильин

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Адвокат Ольга Ардушевская в беседе с порталом Znak.com рассказала, может ли охранник ТЦ проверять паспорта у посетителей. 

Эксперт пояснила, что Правительство России 2 апреля 2020 года вынесло постановление № 417. Согласно документу, “при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации граждане обязаны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность.”

Вместе с этим в регионах страны страны действуют дополнительные ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса. 

Как уточняет адвокат, охранник в торговом центре является как раз должностным лицом, поскольку исполняет служебные обязанности.

“Следовательно, сотруднику органов и организаций, которые отмечены в указе губернатора необходимо предъявлять паспорт — документ, удостоверяющий личность”, — заключила она.

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