Россиянам рассказали, имеют ли охранники в ТЦ право проверять паспорта

Адвокат Ольга Ардушевская в беседе с порталом Znak.com рассказала, может ли охранник ТЦ проверять паспорта у посетителей.

Эксперт пояснила, что Правительство России 2 апреля 2020 года вынесло постановление № 417. Согласно документу, “при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации граждане обязаны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность.”

Вместе с этим в регионах страны страны действуют дополнительные ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как уточняет адвокат, охранник в торговом центре является как раз должностным лицом, поскольку исполняет служебные обязанности.