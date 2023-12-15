Российскому хоккеисту порезали горло коньком во время матча

Хоккеист новокузнецкого «Металлурга» Виталий Люлько получил серьёзную травму во время матча чемпионата ВХЛ с казанским «Барсом». Во время борьбы у ворот игроку порезали горло коньком.
Виталию сразу начали оказывать помощь на скамейке, затем на носилках увезли с арены.
К счастью, тяжёлых последствий удалось избежать на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Валерий Белов.
По словам специалиста, с игроком всё нормально, артерия не задета, сосуд зашили.
Раненый хоккеист останется в Казани, пациентом занимаются врачи.