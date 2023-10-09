Российское общество «Знание» и рязанские вузы подписали соглашения о сотрудничестве

Шесть вузов Рязанской области подписали соглашение о сотрудничество с Российским обществом «Знание».

6 октября в Рязанском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова состоялось первое в новом учебном году заседание Совета ректоров вузов Рязанской области.

В рамках заседания были подписаны соглашения о сотрудничестве между Советом ректоров, ведущими высшими учебными заведениями региона в лице их руководителей и филиалом Российского общества «Знание» в Рязанской области в лице председателя регионального отделения Андрея Кашаева и директора филиала Общества Александра Селиванова.

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина, Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева, Московский политехнический университет (Рязанский филиал) и Московский университет имени С.Ю. Витте стали официальными партнерами Российского общества «Знание».

Соглашение предполагает сотрудничество в сфере просветительской деятельности, объединение усилий научно-просветительской общественности для повышения научного, образовательного и культурного уровня населения страны.

Подписанные соглашения с Обществом «Знание» – это важный вклад в будущее региона, а мероприятия по повышению культурного и образовательного уровня очень востребованы в Рязанской области, о чем свидетельствуют успехи ученического и педагогического сообществ в проектах главной просветительской организации России, — отметил ректор Рязанского института развития образования, председатель Рязанского регионального отделения Российского общества «Знание» Андрей Кашаев.

Соглашение, в частности, будет содействовать развитию лекторского сообщества в регионе и вовлечению молодых талантливых специалистов в просветительскую работу.

Особенное значение имеет работа с молодёжью, которой общество «Знание» может предложить большое количество гибких методов образования, вебинаров, современные мультимедийные форматы. Со стороны Комитета будем поддерживать и продвигать новые формы взаимодействия со школьниками и студентами, вместе с обществом «Знание» будем создавать условия для участия молодёжи в разработке перспективных идей по развитию нашего региона, в том числе при подготовке рязанской делегации к участию в Всемирном фестивале молодежи, – подчеркнул председатель комитета по делам молодежи Рязанской области Виталий Косачев.

Одним из важных достижений работы отделения и филиала в регионе является создание системной просветительской работы. Знания являются основным приоритетом 21 века, но они должны быть достоверными и актуальными. Основная цель Общества «Знание» – это информирование граждан о научных достижениях в области культуры, истории, здоровья, а также патриотическое воспитание молодого поколения, — отметил Роман Калинин, председатель Совета ректоров, неоднократный участник просветительских проектов «Знания».