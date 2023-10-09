Российское общество «Знание» и рязанские вузы подписали соглашения о сотрудничестве

Шесть вузов Рязанской области подписали соглашение о сотрудничество с Российским обществом «Знание».
6 октября в Рязанском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова состоялось первое в новом учебном году заседание Совета ректоров вузов Рязанской области.
В рамках заседания были подписаны соглашения о сотрудничестве между Советом ректоров, ведущими высшими учебными заведениями региона в лице их руководителей и филиалом Российского общества «Знание» в Рязанской области в лице председателя регионального отделения Андрея Кашаева и директора филиала Общества Александра Селиванова.
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина, Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева, Московский политехнический университет (Рязанский филиал) и Московский университет имени С.Ю. Витте стали официальными партнерами Российского общества «Знание».
Соглашение предполагает сотрудничество в сфере просветительской деятельности, объединение усилий научно-просветительской общественности для повышения научного, образовательного и культурного уровня населения страны.
Соглашение, в частности, будет содействовать развитию лекторского сообщества в регионе и вовлечению молодых талантливых специалистов в просветительскую работу.
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