Российским водителям напомнили о «неожиданном» штрафе

Автоюрист Лев Воропаев в беседе с агентством «Прайм» напомнил, что водители обязаны сообщать в Госавтоинспекцию о смене адреса регистрации. В противном случае их могут оштрафовать.

«Если в течение десяти дней после переезда водитель не уведомит ГАИ о смене места жительства и не внесёт изменения в регистрационные данные, он может быть привлечён к ответственности по статье 19.22 КоАП. Штраф составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей. Правда, на практике это нарушается часто, но наказывается редко», — отметил эксперт.

Такая ситуация особенно актуальна, когда автовладелец пытается оспорить штраф с камеры фиксации нарушений. Некоторые ссылаются на то, что не получили постановление из-за переезда.

«Водители говорят, что не знали о штрафе, так как сменили адрес. Однако суды указывают: водитель был обязан уведомить ГАИ о новом месте жительства. Поэтому суд может отказать в восстановлении срока подачи жалобы», — объяснил Воропаев.