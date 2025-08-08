Российские туристы, недавно побывавшие в Северной Корее, поделились впечатлениями, которые противоречат привычным представлениям о стране. Даже в мелочах быта в КНДР прослеживается культ личности, пишет Life.

Например, на борту местного авиарейса пассажирам предложили бургер. Как рассказала одна из туристок, Дарья, бортпроводники заявили, что рецепт «придумал сам великий вождь». По её словам, в КНДР бургер подаётся не как фастфуд, а как национальное достижение.

«Они сказали, что великий вождь объединил котлету и булку и наградил народ вкусной едой», — цитирует издание Дарью.

Такой подход, когда культ личности пронизывает все сферы жизни, — обычное дело для Северной Кореи. Туристы отметили, что даже с газетой, на которой изображён вождь, бортпроводница обращалась с особым трепетом: аккуратно разгладила её на соседнем сиденье.