Российский телеканал покажет турецкий сериал «Три сестры» 

Алексей Самохин
Фото: Триколор

Российских зрителей ждёт премьера турецкого сериала «Три сестры» (18+). Он стартует на канале «Романтичное» с эксклюзивной озвучкой «Триколор», сообщает пресс-служба компании. 

Этот проект уже успел завоевать сердца турецких критиков и зрителей, получив высокие оценки за глубокий сюжет и выразительную актёрскую игру.

В основе сериала лежит одноимённый роман турецкой писательницы и актрисы Иджлаль Айдын. В центре сюжета — три сестры: Донюш, Дерья и Тюркан. С самого детства они неразлучны, но, повзрослев, каждая из них покидает отчий дом и сталкивается с суровыми реалиями взрослой жизни.

Чтобы найти личное счастье, им придётся пройти через множество испытаний, разочарований и предательств. По словам создателей, сестринская любовь и поддержка — единственное, что поможет им преодолеть все трудности.

Одну из главных ролей в сериале исполнила актриса Озгю Кая, известная по сериалу «Никто не знает». Вместе с ней на экране появятся такие популярные турецкие актёры, как Беркер Гювен («Жестокий Стамбул»), Альмила Ада («Он — легенда»), Мелиса Бербероглу («Красная комната») и другие.

Съемки проходили в живописном городе Айвалык, который находится на побережье Эгейского моря.

