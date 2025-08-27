В Турции продолжаются поиски российского пловца Николая Свечникова, который бесследно исчез после заплыва через Босфор. Пока что спасательная операция не даёт результатов, а в сети распространяется ложная информация, которую опровергли организаторы соревнований.

История одного чипа

СМИ сообщали, что якобы чип на ноге у спортсмена подаёт сигнал из моря, но это оказалось неправдой. Глава оргкомитета заплыва Левент Караташ рассказал РИА Новости, что устройство не обладает такой функцией. По его словам, чип, который выдаётся каждому участнику, нужен только для того, чтобы зафиксировать время старта и финиша. В нём нет ни GPS, ни возможности отправить сигнал бедствия. Если бы это было не так, найти пловца не составило бы труда.

Загадка исчезновения

Николай Свечников, кандидат в мастера спорта, участвовал в заплыве в воскресенье, но до финиша так и не добрался. После соревнования через пролив прошли военные корабли в рамках фестиваля Teknofest, что могло повлиять на ситуацию. Несмотря на заверения организаторов о высоких мерах безопасности, инцидент всё же произошёл.

Сейчас поиски ведутся на всей протяжённости Босфора. В них участвуют водолазы, вертолёты и добровольцы, которые обследуют берег.

Турецкая газета Hürriyet, ссылаясь на свои источники, предположила, что пловец мог выйти на берег и просто выбросить чип. Однако пока что ни одна из версий не нашла подтверждения. Власти Стамбула уже начали расследование, запросив показания у знакомых Свечникова и видеозаписи с соревнований.

Стоит отметить, что участники межконтинентального заплыва подписывают соглашение, в котором берут на себя все риски, в том числе и те, что могут привести к летальному исходу.