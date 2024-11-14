Четверг, 14 ноября, 2024
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Российский десант ведёт бои в Купянске

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

Украинские военные аналитики всерьез обеспокоены недавними успехами российских войск в районе Купянска. По последним сообщениям, российские штурмовые группы смогли пересечь железнодорожные пути, выйти к улице Некрасова и блокировать часть украинских сил около станции Заосколье. Уличные бои в этом ключевом для обеих сторон городе на Харьковском направлении стали настоящим прорывом последних месяцев, отмечает aif.ru.

Сейчас две крупные украинские группировки на восточном берегу реки Оскол, численностью около 5 и 10 тысяч человек, оказались в полублокаде, что создает угрозу для всей линии украинской обороны в этом районе. При дальнейшем развитии событий линия фронта может начать двигаться в сторону Харькова. Однако, как отмечают источники, говорить о полном стратегическом успехе на Купянском направлении пока преждевременно — украинские силы оказывают ожесточенное сопротивление, сражения продолжаются.

Согласно данным, колонны российской техники, выдвинувшиеся из района Лимана Первого, смогли войти в Купянск и развернуть десант, заняв позиции в районе Сватовской улицы. Это позволило российским войскам рассечь оборонительные рубежи на левом берегу Оскола и изолировать украинские силы, в том числе в районе Петропавловки, которую теперь будут добивать отдельными операциями. Кроме того, переход под российский контроль станции Купянск-Узловая и примыкающей железнодорожной линии вдоль Оскола лишает украинские силы ключевого пути снабжения в этом районе.

Планы на дальнейшие действия в Купянске включают «зачистку» левого берега Оскола и всех украинских укреплений вдоль него. Правобережная часть города также может стать целью, но это рассматривается как следующий этап операции.

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