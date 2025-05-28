Минобороны России сообщило о сбитом истребителе МиГ-29 Воздушных сил Украины. По данным ведомства, воздушная цель была поражена расчётом зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» из состава группировки войск «Центр», пишет aif.ru.

Когда лётчик поднялся выше, пытаясь вскрыть работу российских комплексов ПВО, он получил поражение ракетой, которое стало фатальным.

Как отметил командир расчёта Антон Осипов в интервью телеканалу «Звезда», самолёт выполнял маневры в зоне действия российских средств ПВО. В момент подъёма на большую высоту украинский истребитель был поражён.

Лётчик намеренно входил в зону действия российских систем ПВО и умудрялся уходить от ракетного удара. В какой-то момент заигрался и поднялся на высоту, где его и перехватил комплекс «Бук-3М». Объятый пламенем украинский истребитель рухнул на землю.

Командир спецподразделения «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов сообщил о продвижении российских войск на приграничных направлениях в Сумской области. По его словам, Вооружённые силы Украины несут потери и оставляют позиции.

Ранее в Минобороны заявили, что подразделения группировки «Север» заняли населённые пункты Беловоды и Владимировка, тем самым нарушив логистику украинских формирований.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» нанесли удар по позициям ВСУ в районе Часова Яра. По его информации, в ходе аэроразведки были обнаружены транспортные средства и замаскированный блиндаж, после чего они были поражены ударами с воздуха.

На северском направлении подразделения группировки «Юг» уничтожили два терминала связи Starlink и две видеокамеры. Оборудование, поставленное Украине западными странами, было ликвидировано с помощью FPV-дронов. В результате украинская сторона утратила возможность контролировать обстановку на данном участке фронта.

Поддержку с воздуха оказала армейская авиация ВКС России. Удары наносились вертолётами Ка-52, Ми-28НМ и Ми-8 по украинским позициям.