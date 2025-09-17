Российский борец Эмин Сефершаев избежал депортации из Хорватии

Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев не сможет выступить на чемпионате мира в Хорватии. Его могли депортировать из страны из-за проблем с визой. В настоящее время спортсмен готовится вернуться в Россию. Об этом сообщили ТАСС в штабе национальной сборной.

Виза спортсмена была аннулирована. В штабе сборной уточнили, что Сефершаев прибыл в Хорватию легально, но затем его виза была отозвана, причем в документе было указано, что пункт исключает правовую защиту. За ним пришли прямо в гостиницу, после чего доставили в полицейский участок. Оттуда его должны были перевести в лагерь для перемещенных лиц в городе Ежов, где спортсмен ожидал бы депортации.

Сефершаев провел в участке около семи часов, к нему не пускали. При этом в это же время там находились российский консул, адвокат, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и член исполкома Европейской федерации спортивной борьбы Георгий Брюсов.

Депортации удалось избежать благодаря вмешательству президента Объединенного мира борьбы (UWW) Ненада Лаловича. Он лично прибыл в полицейский участок в сопровождении президента Федерации борьбы Хорватии Владимира Бреговича.

В результате переговоров было решено передать спортсмена сербской стороне. Его доставили на границу с Сербией в сопровождении полиции и российского консула. За транспортировку было заплачено €232. Сейчас Сефершаев готовится вылететь на родину.

Сотрудники отделения полиции Загреба, где был задержан российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев, не применяли физической силы к спортсмену. Об этом ТАСС сообщил источник в национальной команде.