Российский боец СВО с ранениями ног четыре дня полз к своим 

Алексей Самохин
Фото: Минобороны РФ

Участник СВО с ранениями ног и осколочными повреждениями четыре дня добирался до пункта помощи. За это время он преодолел примерно 32 километра. Об этом «Абзацу» рассказала тётя бойца.

«Ему 26 лет. Он служит на Краснолиманском направлении. Возглавлял штурмовую группу и подорвался на двух минах. Завёл бойцов — и пошёл на отход. В “серой зоне” ему оказали первую помощь. Потом он один полз к своим целых четыре дня, всего — плюс-минус 32 километра. Держался, как он сам сказал, на мордовском характере», — рассказала женщина.

По её словам, сейчас боец находится в госпитале в Воронеже. Семья надеется перевезти его на лечение в Москву, так как ранения сложные.

Дома раненого ждут жена и двухлетний ребёнок.

Новости России

Тысячи вышедших на улицу Красноярска мигрантов сняли на видео

Полутораминутная запись была сделана, предположительно, из салона общественного транспорта. На протяжении всего ролика показаны сотни иностранцев, которые единым потоком идут по тротуарам вдоль автотрассы.
Новости России

Умерла актриса из «Ментовских войн» Анна Кузнецова

На 49-м году жизни умерла актриса из Санкт-Петербурга Анна...
Интересное

«Спящий-пророк» Кейси оставил пророчество о преемнике российского президента

Будущее России открылось легендарному провидцу во сне.
Общество

Александра Трусова объявила имя сына

Уроженка Рязани, фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова рассказала, как назвала сына. Имя первенца она сообщила в своем телеграм-канале 11 августа.
Новости России

Новая школьная форма по ГОСТу может обойтись родителям в 6,5–10 тысяч рублей

Стоимость школьной формы, соответствующей новым государственным стандартам, может составить от 6 500 до 10 000 рублей в зависимости от комплектации, пола и возраста ребёнка.

Семья и отношения

Свадьба Сергея Есенина состоится в выходные в селе Константиново

После церемонии бракосочетания в 17:00 на главной сцене фестиваля выступит Рязанский губернаторский симфонический оркестр под руководством Сергея Оселкова.
Новости России

В Госдуме предсказали «отмирание» WhatsApp в России, сравнив его с нелегальным мигрантом 

Депутат также призвал россиян в мессенджерах реже пользоваться бесплатными звонками и чаще отправлять голосовые сообщения, назвав это очень удобным способом общения.
Происшествия

Рязанец по поддельным документам получил два земельных участка и продал их за 1,2 млн рублей

Следствием установлено, что в 2013 году житель Рязанского района, используя поддельные документы, получил в собственность 2 земельных участка, расположенных в районе. Оба участка мужчина позже продал.
Кино и ТВ

Новый сезон «Голос.Дети»: в шоу впервые будет дуэт Наставников

Стали известны и имена наставников, которым предстоит работать с вокалистами в новом сезоне. Среди них сразу две дебютантки – Аида Гарифуллина (опера) и Наталья Подольская (поп-музыка). К ним присоединятся ветераны проекта Дима Билан и Владимир Пресняков.
Транспорт и дороги

В Рязани на два месяца закроют движение по улице Урицкого

В Рязани на два месяца закроют движение по улице...
Происшествия

Суд приостановил деятельность «майнинговой фермы» в селе Кирицы на 30 суток

Прокуратура провела проверку по коллективному обращения жителей села Кирицы, о том что в различных точках населенного пункта зафиксирован превышенный уровень шумового воздействия от деятельности майнинговой фермы.
Власть и политика

Обновленное пространство у театра кукол откроется к началу театрального сезона — Павел Малков

Строители устанавливают детскую площадку, скамейки и высаживают кустарники и цветы. Благоустройство территории театра планируется закончить в конце августа.
Общество

Врачи спасли женщину, которая начала задыхаться от жары в Рязани

В жаркий и душный день в Рязани женщине стало плохо. Появилась сильная головная боль, головокружение, самочувствие продолжало стремительно ухудшаться.