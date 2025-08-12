Российский боец СВО с ранениями ног четыре дня полз к своим 

Участник СВО с ранениями ног и осколочными повреждениями четыре дня добирался до пункта помощи. За это время он преодолел примерно 32 километра. Об этом «Абзацу» рассказала тётя бойца.

«Ему 26 лет. Он служит на Краснолиманском направлении. Возглавлял штурмовую группу и подорвался на двух минах. Завёл бойцов — и пошёл на отход. В “серой зоне” ему оказали первую помощь. Потом он один полз к своим целых четыре дня, всего — плюс-минус 32 километра. Держался, как он сам сказал, на мордовском характере», — рассказала женщина.

По её словам, сейчас боец находится в госпитале в Воронеже. Семья надеется перевезти его на лечение в Москву, так как ранения сложные.

Дома раненого ждут жена и двухлетний ребёнок.