Российский боец исполнил последнюю просьбу матери украинца, погибшего в Курской области

Десантник исполнил последнюю просьбу матери украинского военного Сергея Будко, погибшего в Курского области, пишет телеграм-канал «Крылатые».

Российской боец нашел у павшего противника письмо, в котором его мать оставила номер телефона и попросила сообщить ей о смерти сына.

В итоге боец ВС России позвонил, но трубку взяла не сама женщина, а ее односельчанка. Выяснилось, что Будко родом из Полтавской области, ему около 40 лет.

«Ей (его матери. — Прим. ред.) еще не сообщали? Вы ей сообщите как-нибудь», — попросил десантник. Реклама

В конце разговора украинка поблагодарила десантника за его благородство.

После звонка Киев уже не сможет причислять Будко к пропавшим без вести, а его мать получит компенсацию за гибель сына.