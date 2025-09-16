Вторник, 16 сентября, 2025
Российский бизнесмен арестован по делу об убийстве украинского депутата

Алексей Самохин
Суд в Подмосковье арестовал бизнесмена Араика Амирханяна по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Напомним, тело Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области. По данным следствия, неизвестный выстрелил в него в парке одного из коттеджных поселков. Тогда представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит в ходе спецоперации СБУ.

Амирханян уже находится под стражей по другому делу. В начале лета суд в Подмосковье приговорил его к шести годам общего режима и штрафу за дачу взятки. Следствие установило, что он дважды переводил деньги судебному приставу, чтобы тот снял арест со счетов его фирмы в обход закона. Апелляционная инстанция признала приговор законным в конце августа.

