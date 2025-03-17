Российский актёр из сериала «Москва. Три вокзала» Мещеряков умер от онкологии

Российский актёр Виталий Мещеряков, известный по ролям в сериалах «Москва. Три вокзала» и «Мент в законе-8», скончался от онкологического заболевания, выявленного у него два месяца назад. Об этом сообщает aif.ru.

«Последний раз он выходил на сцену в декабре прошлого года. Жаловался на боли в позвоночнике, ему было очень плохо. Два месяца назад он обратился к врачу, и в ходе обследования обнаружили онкологию. Всё тело было поражено метастазами. Точно неизвестно, какой именно был рак, но предполагают, что костного мозга. Лечился он дома, но коллектив театра всегда его навещал и помогал», — рассказали в театре.

Также в театре сообщили, что Виталий Мещеряков скончался 16 марта в возрасте 57 лет. Актёр воспитывал шестерых детей в одиночку.

Реклама

Биография Виталия Мещерякова

Виталий Мещеряков родился в 1968 году. В 1991 году окончил Задонское культпросветучилище. С 1990 года служил в Мичуринском драматическом театре, где проработал 34 года.

Помимо театральных ролей, снимался в телесериалах «Москва. Три вокзала» и «Мент в законе-8».