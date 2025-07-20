Российских туристов напугала железная дорога в двух метрах от отеля в Абхазии

Туристы, отдыхавшие в Абхазии, были неприятно удивлены близостью железной дороги к своему отелю, сообщает TourDom.ru.

«Забронировали в Сухуме новый отель – морские корпуса пансионата “Айтар”. На фото всё выглядело красиво: здание прямо у берега, панорамные окна с видом на море. То, что на сайте показывали только прибрежную часть территории, нас не насторожило. Заселились ночью. А утром проснулись от звука, похожего на землетрясение – оказалось, железная дорога проходит буквально в двух метрах от здания. Подумали, что сейчас и сами вместе с этим поездом уедем».

Местные жители рассказывают, что раньше на этом месте находился ресторан с тем же названием и обычный пляж. Теперь здесь появилось несколько гостиниц, и та, в которой остановились удивлённые туристы, не единственная.

Обсуждение этой ситуации активно идёт в телеграм-канале «Крыша ТурДома».

«Я как-то давно, ещё до появления интернета и отзывов, забронировала в Лазаревском гостевой дом в 20 метрах от моря. Фотографии были потрясающие. По сути, всё соответствовало – если не считать того, что, как и на этом фото, из калитки выходишь прямо на железную дорогу».

Некоторые подписчики не считают такое соседство серьёзной проблемой, особенно учитывая редкое движение поездов в Абхазии:

«Да ладно вам. Сколько там поездов ходит? Два в сутки?»

После более тщательного изучения выяснилось, что пассажирские поезда до этого места не доходят — ближайшая станция находится в стороне, в Сухуме. Зато ходят грузовые составы, хоть и нечасто. К слову, сотрудники отеля не скрывают эту особенность, если спросить напрямую:

«Да, железная дорога рядом. Часто ли ходят поезда? По-разному. Примерно три раза в день — точно. Иногда и чаще».

По словам туристов, побывавших на этом пляже в этом году, поезда здесь совсем не такие, как на Транссибе:

«Ветка действует, но при нас ходил только мотовозик. Вагона по пять-шесть максимум».

Кому-то из туристов, возможно, повезло больше, а кому-то — меньше.