После освобождения Часова Яра штурмовые подразделения гвардейского парашютно-десантного Ивановского ордена Кутузова полка восстанавливают силы и продолжают подготовку. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Контрактники, добровольно подписавшие соглашение для участия в спецоперации, отрабатывают боевое слаживание на полигоне. По команде с помощью свистка штурмовик выскакивает из окопа и через секунду скрывается в соседней «лисьей норе» — туда не может проследовать дрон.

Командиры ВС РФ вместе с бойцами отрабатывают действия при нападении дронов.

«Ускоренное передвижение — это легкая атлетика, перебегание из укрытия в укрытие под действием ударного беспилотника. Двое из 12 действовали правильно. Наша задача — довести результат до 12 из 12. Ну и физическая подготовка — глобальная задача. Двигаться на поле боя нужно быстро, и к этому важно стремиться», — отметил начальник физической подготовки дивизии с позывным «Физрук».

Для максимального приближения к боевым условиям используют имитационные заряды, учебные FPV-дроны и квадрокоптеры со сбросом учебных боеприпасов.

По словам командира роты с позывным «Араб», слаживание штурмовых групп начинается каждый раз после прибытия новых контрактников-добровольцев.

После завершения подготовки полностью укомплектованные и обученные подразделения отправятся на линию боевого соприкосновения, чтобы продолжить освобождение Донецкой земли.