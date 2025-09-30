Российские войска, по данным Telegram-канала «Северный ветер», завершили зачистку соединений Вооружённых сил Украины (ВСУ) из 57-й и 127-й бригад, которые несколько недель назад попали в окружение под Синельниково в Харьковской области. Об этом пишет aif.ru.

Ликвидация котла под Синельниково

Сообщается, что российская армия использовала весь имеющийся арсенал для уничтожения окружённых сил, включая дроны, артиллерию и авиабомбы. Украинские подразделения пытались проводить контратаки, которые не принесли успеха, а только увеличили потери.

По информации источника, военнослужащие ВСУ, попавшие в окружение, «почему-то предпочли смерть» возможности сдаться в плен. В результате после зачистки пленных практически нет.

Наступление в Сумской области и Волчанске

Российские части продолжают вести упорные бои в Сумской области, медленно продвигаясь вперёд. ВСУ, в свою очередь, предпринимают «маниакальные атаки» штурмовыми подразделениями, но они проваливаются. За минувшие сутки противник контратаковал трижды в районах Константиновки, Кондратовки и Алексеевки.

В итоге ВСУ потеряли более 50% личного состава штурмовых подразделений. Сообщается, что одна штурмовая группа за сутки была уничтожена в полном составе.

Из Волчанска (Харьковская область) поступают данные об авиационном ударе, которым было уничтожено крупное скопление военнослужащих ВСУ. Потери составили более 20 человек, включая офицерский состав 127-й бригады. Также ВСУ потеряли склады.

Разрушение обороны в Покровске

Российская армия активно дробит оборону ВСУ в Покровске, сообщает «Украина.ру». Российские части в городе сейчас заняты рассечением единой линии фронта на небольшие очаги обороны.

Сообщается, что ВС РФ ведут охват производственного кластера на северо-западе города. Также штурмовые группы разбили части ВСУ и разрезали оборону к востоку от улицы Защитников Украины. Наносится удар и по железной дороге, которая делит город на две части. Эти действия формируют несколько изолированных районов, бои за которые продолжаются.