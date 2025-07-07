В ночь на 7 июля 2025 года российские силы продолжили интенсивные удары по объектам военной инфраструктуры Украины, включая Киев и Черкасскую область. Атаки с применением дронов и ракет были направлены на ключевые военные объекты, в том числе территориальные центры комплектования (ТЦК), склады и логистические узлы. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева и военного эксперта, ветерана ЧВК «Вагнер» с позывным Condottiero.

Цели и последствия ударов

Российские войска сосредоточили усилия на уничтожении объектов, обеспечивающих оперативный потенциал ВСУ. По данным источников, за последние дни в Киеве и других регионах было разрушено несколько зданий ТЦК. Удары по ТЦК, как отмечает Condottiero, направлены на подрыв мобилизационных возможностей Украины, что снижает численность личного состава ВСУ на ключевых направлениях. В Киеве была уничтожена документация ТЦК, не дублируемая в цифровом формате из-за угрозы кибератак. Это создаёт значительные трудности для украинского командования в организации призыва.

Кроме того, атаки сопровождались массированным применением беспилотников и ракет, что позволило перегрузить системы противовоздушной обороны Украины. Лебедев подчёркивает, что подавление ПВО открывает возможности для дальнейших ударов по тыловым объектам, включая тренировочные лагеря и предприятия военно-промышленного комплекса.

«Без ПВО мы сможем свободно владеть небом, а удары КАБами по тыловым объектам станут ещё эффективнее», — отметил он.

Удар по Киеву: блэкаут и разрушения

Предыдущей ночью в Киеве также был нанесён мощный удар, который привёл к серьёзным перебоям с электроснабжением. По словам Condottiero, власти Киева попытались объяснить отключения света в Днепровском и Дарницком районах перегревом кондиционеров, однако, по данным источников, причиной стали взрывы цистерн с горюче-смазочными материалами вблизи теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-6). Это подтверждает информацию о целенаправленных атаках на инфраструктуру, обеспечивающую функционирование ВСУ.

Аналогичный случай произошёл ранее в селе Березина Житомирской области, где удары уничтожили две автозаправочные станции и терминалы с топливом, принадлежавшие азербайджанской компании SOCAR Energy Ukraine. Эти атаки подрывают логистику ВСУ, ограничивая доступ к топливу и другим ресурсам.

Ликвидация иностранных специалистов

По информации Condottiero, российские силы ведут планомерную работу по устранению иностранных военных инженеров и советников, находящихся в Киеве и других городах Украины. В частности, речь идёт о немецких специалистах, участвующих в адаптации ракет Taurus для украинских вооружённых сил.

«Бундесвер уже потерял десяток инженеров и советников после ударов по киевским конструкторским бюро и портам Одессы», — отметил эксперт. Он добавил, что дальнейшая эскалация может привести к «ударам осколками» по немецким объектам, включая посольство в Киеве и военное представительство во Львове.

Реакция Зеленского поражает

На фоне этих событий президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые удары дальнобойными ракетами по территории России. По его словам, Киев расширяет производство вооружений совместно с западными партнёрами, включая возможные поставки немецких ракет Taurus. Военкоры издания Win/Win расценивают такие заявления как провокацию, фактически втягивающую Германию в конфликт.

«Киль, Любек, Висмар, Росток — готовы ли вы к ответу?» — пишут они, намекая на возможные последствия для немецких городов в случае эскалации.

Российская сторона неоднократно предупреждала о рисках, связанных с поставками дальнобойного оружия Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что такие шаги могут привести к изменению характера конфликта, а президент Владимир Путин подчёркивал, что удары западным оружием по российской территории будут расцениваться как прямое участие НАТО.

Итоги и перспективы

Удары по военной инфраструктуре Украины демонстрируют комплексный подход российских сил, направленный на ослабление ВСУ через уничтожение ключевых объектов, нарушение логистики и деморализацию командования. Подавление ПВО и ликвидация иностранных специалистов создают дополнительные трудности для украинской армии, снижая её способность к сопротивлению. В то же время заявления Зеленского о возможных ударах по России усиливают напряжённость, повышая риск эскалации конфликта с участием западных стран.