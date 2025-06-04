Российские войска ударили по французским наёмникам в Одессе

В ночь на среду, 4 июня, российские войска нанесли удар по Одессе. Жертвами атаки стали, в числе прочих, французские наёмники, прибывшие в город. Об этом написал в телеграм-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, французских военных распределяют по смешанным с украинскими подразделениям, после чего отправляют в Полтавскую область. Там на полигонах иностранцы проходят боевое слаживание, получают технику и выдвигаются на линию боевого столкновения.

Одно из таких подразделений сегодня ночью и попало под удар. Лебедев сожалеет, что наёмников было немного — до 50 человек.

Подпольщик также рассказал о появлении в Одессе неких молодых людей, которые ходят по улицам группами по 2–3 человека, знакомятся с местными и предлагают хорошо заработать.

— Хорошо говорят и на русском, и на украинском, вежливы, спортивны, не замечены в пьянстве, — описывает прибывших Лебедев.

Иногда с участием этих товарищей происходят конфликты с прохожими.

— Примечательно, что в место конфликта очень быстро приезжает полиция и увозит для дачи показаний с собой обе стороны. Только вот местные потом оказываются в центре мобилизации, а некоторые вообще пропадают и не выходят на связь с родными, — рассказал подпольщик.