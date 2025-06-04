Среда, 4 июня, 2025
14.6 C
Рязань
Freepik AI
Новости России

Российские войска ударили по французским наёмникам в Одессе

Алексей Самохин

В ночь на среду, 4 июня, российские войска нанесли удар по Одессе. Жертвами атаки стали, в числе прочих, французские наёмники, прибывшие в город. Об этом написал в телеграм-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, французских военных распределяют по смешанным с украинскими подразделениям, после чего отправляют в Полтавскую область. Там на полигонах иностранцы проходят боевое слаживание, получают технику и выдвигаются на линию боевого столкновения.

Одно из таких подразделений сегодня ночью и попало под удар. Лебедев сожалеет, что наёмников было немного — до 50 человек.

Подпольщик также рассказал о появлении в Одессе неких молодых людей, которые ходят по улицам группами по 2–3 человека, знакомятся с местными и предлагают хорошо заработать. 

— Хорошо говорят и на русском, и на украинском, вежливы, спортивны, не замечены в пьянстве, — описывает прибывших Лебедев. 

Иногда с участием этих товарищей происходят конфликты с прохожими. 

— Примечательно, что в место конфликта очень быстро приезжает полиция и увозит для дачи показаний с собой обе стороны. Только вот местные потом оказываются в центре мобилизации, а некоторые вообще пропадают и не выходят на связь с родными, — рассказал подпольщик.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Россия нанесла ответный удар после атак ВСУ на аэродромы: «Орешник» готовится?

Беспощадный ответ России привел к тому, что немецкие специалисты и военные, как утверждается, «заживо сгорели» вместе с американским истребителем F-16 на аэродроме ВСУ в Житомирской области. 
Происшествия

Участник атаки БПЛА на российские аэродромы Тимофеев в день происшествия отмечал годовщину свадьбы в Казахстане

Жена Артёма, как и он, уроженка Украины, там же они сыграли свадьбу в 2016 году. Мать Екатерины и её младший брат по сей день проживают в Киеве.
Новости мира

Олег Царёв: ни в одной стране мира, помимо Украины, операция «Паутина» не вызвала такого восторга, как…

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царёв в телеграм-канале проанализировал интерес к операции «Паутина» в различных странах мира на основе заголовков СМИ. 
Новости России

Найдена квартира, в которой жил участник атаки БПЛА на аэродромы Тимофеев

Тимофеев некоторое время жил в Челябинске в многоэтажном доме, построенном в 2019 году. Жильцы квартиры на 17-м этаже, где ранее проживал Тимофеев, подтвердили, что видели его недавно.
Новости России

Что творится за ширмой: Азаров раскрыл правду о переговорах в Стамбуле

Сегодняшние переговоры России и Украины в Стамбуле были далеки от реального диалога и мира, больше напоминая "обмен документами", заявил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров

Последние новости

Транспорт и дороги

В Шацком районе Рязанской области ремонтируют мост через реку Кашеляй

Длина мостового сооружения — 62 погонных метра. Дорога, на которой расположен мост, ведет к деревне Студеновка, поселку Красный городок и селу Тарадеи.
Экономика и бизнес

Владелец кофейни в Рязани, обновлённой Ивлевым в шоу «На ножах», заявил о завершении работы

В Рязани с 1 июня прекратила работу в прежнем виде кофейня «Роман с кофе». Об этом сообщил владелец заведения Роман Добрынин. 
Новости мира

Олег Царёв: ни в одной стране мира, помимо Украины, операция «Паутина» не вызвала такого восторга, как…

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царёв в телеграм-канале проанализировал интерес к операции «Паутина» в различных странах мира на основе заголовков СМИ. 
Происшествия

Угроза атаки БПЛА объявлялась в Рязанской области сегодня ночью

Угроза действовала с 00:49. Гражданам рекомендовали уйти с улицы и не подходить к окнам зданий. В 03:02 был объявлен отбой угрозы.
Новости России

Baza: причиной похищения мужчины в Москве стали видео с оскорблениями чеченцев

Причиной похищения похищения мужчины на Ярославском вокзале в Москве...
Новости России

Доктор Мясников чуть не умер в эфире, когда Агапкин встал на его живот

Врач Александр Мясников рассказал в эфире «России 1», что...
Новости России

Россиянка описала отдых в КНДР словами «гнетущее чувство»

Путешественница из Москвы Валентина описала отдых с мужем в...
Новости России

«Зеленский будет уничтожен»: аналитик объяснил, зачем бить по Киеву днем

Российские войска в ответ на агрессию Украины могут нанести...