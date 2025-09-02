Вторник, 2 сентября, 2025
Российские войска расчистили путь на Одессу для «супербомб»

Алексей Самохин
Изображение сгенерировано AI

Российские войска нанесли массированные удары по военным объектам в Одесской области, используя как управляемые авиабомбы, так и беспилотники «Герань-2». Эксперты анализируют, как эти действия влияют на ход конфликта и почему, по их мнению, Владимир Зеленский не заинтересован в его завершении.

Авиабомбы расчищают путь

Впервые с начала СВО российские военные применили управляемые авиабомбы для ударов по Одесской области. Минимум четыре бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции поразили важные объекты ВСУ.

Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью aif.ru предположил, что перед этим российские силы могли провести операцию по «зачистке» ПВО противника в регионе. Это необходимо, чтобы самолёты, несущие такие бомбы, дальность действия которых достигает 120 км, не попали под огонь. Кнутов отметил, что подобные бомбы чаще всего применяются на линии боевого соприкосновения, а их использование под Одессой свидетельствует о предварительной нейтрализации средств противовоздушной обороны.

Говоря о целях, Кнутов предположил, что это мог быть подземный пункт управления ВСУ, который был замаскирован под жилое здание. Эксперт напомнил, что украинские военные часто используют жилые помещения, прикрываясь мирными жителями или используя их квартиры. Видеозаписи, демонстрирующие мощную детонацию, по словам Кнутова, подтверждают поражение «очень серьёзной цели».

Порт в Ильичевске: удар по «тайным» поставкам

Накануне ударов авиабомбами, Одесская область подверглась атаке с другого направления. Несколько беспилотников «Герань-2» уничтожили инфраструктуру порта в Ильичевске, расположенного всего в 19 км от Одессы.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что в этот порт могли доставляться боеприпасы, ракеты и другие военные установки, которые затем перебрасывались в зону СВО для атак на российские войска и мирных жителей. Примечательно, что суда, заходившие в порт, не использовали системы автоматической идентификации, что позволяло скрывать места их отправления и содержимое грузов.

«В порт могли привозить снаряды, ракеты, различные установки. По Черному морю эти суда могут спокойно перемещаться, на море по ним нельзя наносить удары, поэтому уничтожаются военные грузы уже после прибытия в порт», — пояснил Дандыкин. По его словам, поставки могли идти из портов Болгарии и Румынии, которые, будучи причерноморскими государствами, имеют право перемещаться по морю.

Влияние на конфликт и позиция Зеленского

По мнению военных экспертов, все эти удары и успехи российской армии в целом значительно замедлят контрнаступление ВСУ. Хотя, как отметил Кнутов, темпы продвижения ВСУ и так были невысоки. Сокращение поставок вооружения через уничтоженный порт, безусловно, скажется на их дальнейших действиях.

По мнению Юрия Кнутова, эти неудачи вряд ли подтолкнут Зеленского к завершению конфликта или даже к переговорам. Эксперт считает, что решение в данном случае зависит не от украинского лидера. «Зеленский вообще ничего не решает, решают европейцы — для них Украина сейчас клондайк», — заявил Кнутов, добавив, что военные корпорации и европейские чиновники получают огромные доходы, пока «гробы в Европу идут в очень маленьком количестве».

