Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные действия в Харьковской области. По информации пресс-службы Министерства обороны РФ, противник был вынужден отступить на расстояние от 8 до 9 километров.

Министр обороны РФ заявил: «Группировки российских войск успешно вытесняют противника с занимаемых позиций. Продвижение наших войск наблюдается на всех тактических направлениях. В результате наших активных действий на важных участках в Харьковской области, противник отступил на расстояние от восьми до девяти километров».

Министр также отметил, что благодаря мужеству и профессионализму российских военнослужащих в этом месяце были освобождены 28 населённых пунктов.

По словам Андрея Белоусова, в текущем году под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории.