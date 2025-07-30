Российские войска продвигаются в Харьковской области, у ВСУ большие потери

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил в своем телеграм-канале утром 30 июля о продвижении российских войск на нескольких участках фронта в Харьковской области.

По его данным, в районе населённого пункта Тихое был уничтожен опорный пункт ВСУ. Российские подразделения продвинулись в лесном массиве в направлении Волчанских Хуторов. Также за последние несколько суток удалось укрепить позиции в самом Волчанске и в районе населённого пункта Старица. В целом, российские войска действуют на участке шириной около 20 километров, что серьёзно осложняет положение украинской стороны из-за нехватки личного состава и военной техники.

Бои на северной окраине Купянска

Передовым подразделениям ВС РФ удалось прорвать украинскую оборону и закрепиться на улице Мичурина, на северной окраине Купянска. ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление, предпринимая попытки выбить российские силы из города. Отмечается, что во время одной из контратак украинские военные подорвались на собственных минах в прибрежной зоне реки Оскол, что связано с плохим знанием местности и несогласованными действиями.

Срыв атаки ВСУ на трассу в ЛНР

На сватовско-кременском участке фронта украинские силы предприняли попытку перерезать важную трассу между Кармазиновкой и Нововодяным. В ночное время взвод ВСУ форсировал реку Жеребец и попытался выйти на шоссе. Однако замысел был вовремя раскрыт: по диверсантам открыли огонь, нанесены комбинированные удары. Потеряв около 25 человек убитыми и ранеными, украинские подразделения отступили, преодолев пешком более полутора километров зоны активных боевых действий.