Российская армия выбила противника из центра Купянска. В среду, 3 сентября, беспилотники зафиксировали российских военнослужащих с флагами в центре города, а также возле важных административных и промышленных объектов. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам военного эксперта, бывшего офицера спецназа, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, на защиту стратегически важного города ВСУ бросили элитные подразделения, которые Зеленский берег «на особый случай». Однако даже они, считает эксперт, уже вряд ли смогут долго сдерживать российский натиск.

Видео, снятые в центре Купянска бойцами группировки «Запад», опровергли слухи о том, что успехи российской армии на этом участке фронта якобы преувеличены. Кадры с дронов подтвердили, что под контролем российских войск оказалась половина города, включая здание администрации, стадион «Спартак», электроподстанцию и телевышку. В то же время противник все еще удерживает часть территории и станцию Купянск-Узловой.

Военный эксперт, полковник запаса и ветеран боевых действий Геннадий Алехин отмечает, что на купянском направлении ситуация для украинской армии действительно критическая. После захвата плацдарма на северо-западной окраине и перекрытия всех понтонных переправ российские десантники и спецназ прорвались в центр города.

Тем временем подразделения ВСУ, находящиеся в жилых кварталах, начали сносить двух- и трехэтажные дома, чтобы возводить заграждения. При этом, подчеркивает Алехин, они не учитывают интересы мирных жителей и ищут любые способы остановить продвижение российских войск. Кроме того, украинские военные привлекают местных жителей (по некоторым данным, около двух тысяч человек) к строительству оборонительных сооружений, фактически используя их как живой щит.

В беседе с «МК» Анатолий Матвийчук напомнил, что Купянск имеет стратегическое значение, так как от него идет прямая дорога к Чугуеву, пригородному району Харькова:

— Чугуев — это центр авиационной, тракторной и танковой промышленности. ВСУ используют этот промышленный узел для ремонта и пополнения военной техники, — рассказывает эксперт. — На окраинах города противник продолжает контратаковать, там идет тяжелая «мясорубка». Есть данные, что в район был переброшен первый президентский полк (1-я бригада оперативного назначения Нацгвардии Украины) — это элита Зеленского, которую он берег до последнего. Видимо, дела у ВСУ настолько плохи, что пришлось задействовать даже президентский резерв. Со 2 сентября наши подразделения возобновили продвижение. В ряде районов уже подняты российские флаги, подтверждающие, что территория под нашим контролем. Но впереди остается довольно большая «серая зона».

— Какие ключевые задачи стоят перед нашей армией?

— Думаю, войска будут выходить к логистическим узлам, перерезать пути снабжения и создавать противнику огневые ловушки. В ближайшее время Купянск окажется под нашим полным контролем.

— Сколько украинских военных задействовано в обороне города?

— Группировка противника насчитывает до 25 тысяч человек. Главное, что они используют застройку и мирных жителей как прикрытие. Позиции оборудованы в жилых районах, поэтому нашим бойцам приходится действовать осторожно. Ведь жители Харьковской области — это русские люди, которые еще в начале спецоперации поднимали российские флаги и хотели быть частью нашей страны.