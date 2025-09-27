Министерство обороны России сообщило об освобождении сразу трёх населённых пунктов на разных участках линии боевого соприкосновения.
Подразделения группировки войск «Запад» в ходе решительных действий освободили населённый пункт Дерилово в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Подразделения «Южной» группировки войск улучшили своё положение по переднему краю и освободили населённый пункт Майское (ДНР).
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Степовое в Днепропетровской области.