В ночь на субботу, 21 июня, российские войска нанесли удар по Кременчугскому НПЗ.

По словам очевидцев, «Герани» заходили волна за волной — украинская ПВО практически не работала. Никакой плотной обороны — удары наносились почти беспрепятственно, отмечает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Местные жители сообщили, что было около 50 взрывов.

После атаки на предприятии начался крупный пожар, огонь не удалось потушить до сих пор. Спутниковые данные NASA фиксируют очаги возгорания на всей площади завода.

— В г. Кременчуг местными жителями и спутниками NASA зафиксировано возгорание в районе Нефтеперерабатывающего завода. Горит там в зонах топливно-сырьевой базы, а также сразу нескольких добывающих установок, производственных зданий и резервуаров с топливом, — пишет телеграм-канал «Изнанка».

Также сообщается, что взрывы прогремели в районе аэродрома «Школьный» в Одессе. Есть данные, что там уничтожили систему ПВО.