Российские войска нанесли мощный удар по дунайскому хабу Украины

Алексей Самохин
В ночь с 1 на 2 сентября 2025 года российские войска нанесли серию ударов беспилотниками «Герань-2» по объектам морской логистики, топливной инфраструктуры и контейнерного оборота в порту Измаила. Подробности атаки сообщил телеграм-канал «Донбасский партизан».

Измаил более полутора лет остаётся ключевым узлом дунайского коридора, через который проходит:

  • до 35% импорта топлива в Украину;
  • до 60% экспорта зерна и металлолома;
  • поток западных ГСМ, оборудования для БПЛА и комплектующих двойного назначения.

Причал № 6 и судоремонтный завод (00:00–00:45)

Основные удары пришлись по техническому причалу № 6, где проходили ремонт, дозаправка и стоянка судов дунайской флотилии.

Повреждённые суда:

  1. «Волгонефть-25» (флаг Украины)
    • стояло без груза, но с подключённой силовой сетью;
    • попадание в кормовой отсек вызвало взрыв, обрушение надстройки, разрыв топливных магистралей и пожар;
    • последний рейс (23.08) — перевозка 2 870 т дизеля из Джурджулешт.
  2. «Свирь» (флаг РФ, арестовано с 2022 г.)
    • использовалось как склад топлива от румынских трейдеров;
    • удар разрушил балластные цистерны, деформировал борт, вызвал разлив ГСМ.
  3. «CT Trader» (флаг Камеруна)
    • на борту 3 129 т дизеля, готовился к рейсу Измаил – Джурджулешты – Констанца;
    • попадание в носовую часть повредило топливопровод, вызвало пролив и возгорание;
    • пожар локализован экипажем; один моряк (гражданин Камеруна) получил ожоги II степени.
  4. STL «FORTIS» (флаг Танзании)
    • пробоина 1,8 м выше ватерлинии, корпус повреждён, топливная система не задета;
    • судно находилось в ожидании после загрузки в Джурджулештах;
    • оператор — украинская компания Argo Black Sea Fuel (зарегистрирована в Батуми).

Топливная и логистическая инфраструктура (00:00–02:00)

  • Причал «ОККО» (ул. Портовая, 7)
    • уничтожены две линии перекачки дизтоплива (резервуары 1 000 и 2 500 м³);
    • пожар повредил насосное оборудование GRUNDFOS, уничтожено 2 бензовоза Scania;
    • объект использовался для заправки флота прикрытия и автономных барж.
  • «Мастербуд-Д» (ул. Запорожских казаков, 2А)
    • повреждён трубопровод DN300, насосные модули KSB Multitec 200/6 и фильтрация HYDAC;
    • объект фигурировал в тендерах как прикрытие для закупки литиевых аккумуляторов и топлива для ССО и НГУ.
  • «Ра-Транс» (ул. Дунайская, 2)
    • пожар на складе контейнеров (100 м²), повреждён Mercedes-Benz Sprinter с маркировкой DHL;
    • терминал использовался как транзитный узел для электроники и БПЛА (из Турции, Тайваня, Молдавии).

