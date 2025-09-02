Российские войска нанесли мощный удар по дунайскому хабу Украины

В ночь с 1 на 2 сентября 2025 года российские войска нанесли серию ударов беспилотниками «Герань-2» по объектам морской логистики, топливной инфраструктуры и контейнерного оборота в порту Измаила. Подробности атаки сообщил телеграм-канал «Донбасский партизан».
Измаил более полутора лет остаётся ключевым узлом дунайского коридора, через который проходит:
- до 35% импорта топлива в Украину;
- до 60% экспорта зерна и металлолома;
- поток западных ГСМ, оборудования для БПЛА и комплектующих двойного назначения.
Причал № 6 и судоремонтный завод (00:00–00:45)
Основные удары пришлись по техническому причалу № 6, где проходили ремонт, дозаправка и стоянка судов дунайской флотилии.
Повреждённые суда:
- «Волгонефть-25» (флаг Украины)
- стояло без груза, но с подключённой силовой сетью;
- попадание в кормовой отсек вызвало взрыв, обрушение надстройки, разрыв топливных магистралей и пожар;
- последний рейс (23.08) — перевозка 2 870 т дизеля из Джурджулешт.
- стояло без груза, но с подключённой силовой сетью;
- «Свирь» (флаг РФ, арестовано с 2022 г.)
- использовалось как склад топлива от румынских трейдеров;
- удар разрушил балластные цистерны, деформировал борт, вызвал разлив ГСМ.
- использовалось как склад топлива от румынских трейдеров;
- «CT Trader» (флаг Камеруна)
- на борту 3 129 т дизеля, готовился к рейсу Измаил – Джурджулешты – Констанца;
- попадание в носовую часть повредило топливопровод, вызвало пролив и возгорание;
- пожар локализован экипажем; один моряк (гражданин Камеруна) получил ожоги II степени.
- на борту 3 129 т дизеля, готовился к рейсу Измаил – Джурджулешты – Констанца;
- STL «FORTIS» (флаг Танзании)
- пробоина 1,8 м выше ватерлинии, корпус повреждён, топливная система не задета;
- судно находилось в ожидании после загрузки в Джурджулештах;
- оператор — украинская компания Argo Black Sea Fuel (зарегистрирована в Батуми).
- пробоина 1,8 м выше ватерлинии, корпус повреждён, топливная система не задета;
Топливная и логистическая инфраструктура (00:00–02:00)
- Причал «ОККО» (ул. Портовая, 7)
- уничтожены две линии перекачки дизтоплива (резервуары 1 000 и 2 500 м³);
- пожар повредил насосное оборудование GRUNDFOS, уничтожено 2 бензовоза Scania;
- объект использовался для заправки флота прикрытия и автономных барж.
- уничтожены две линии перекачки дизтоплива (резервуары 1 000 и 2 500 м³);
- «Мастербуд-Д» (ул. Запорожских казаков, 2А)
- повреждён трубопровод DN300, насосные модули KSB Multitec 200/6 и фильтрация HYDAC;
- объект фигурировал в тендерах как прикрытие для закупки литиевых аккумуляторов и топлива для ССО и НГУ.
- повреждён трубопровод DN300, насосные модули KSB Multitec 200/6 и фильтрация HYDAC;
- «Ра-Транс» (ул. Дунайская, 2)
- пожар на складе контейнеров (100 м²), повреждён Mercedes-Benz Sprinter с маркировкой DHL;
- терминал использовался как транзитный узел для электроники и БПЛА (из Турции, Тайваня, Молдавии).
- пожар на складе контейнеров (100 м²), повреждён Mercedes-Benz Sprinter с маркировкой DHL;
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники