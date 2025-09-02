Российские войска нанесли мощный удар по дунайскому хабу Украины

В ночь с 1 на 2 сентября 2025 года российские войска нанесли серию ударов беспилотниками «Герань-2» по объектам морской логистики, топливной инфраструктуры и контейнерного оборота в порту Измаила. Подробности атаки сообщил телеграм-канал «Донбасский партизан».

Измаил более полутора лет остаётся ключевым узлом дунайского коридора, через который проходит:

до 35% импорта топлива в Украину;



в Украину; до 60% экспорта зерна и металлолома ;



; поток западных ГСМ, оборудования для БПЛА и комплектующих двойного назначения.



Причал № 6 и судоремонтный завод (00:00–00:45)

Основные удары пришлись по техническому причалу № 6, где проходили ремонт, дозаправка и стоянка судов дунайской флотилии.

Повреждённые суда:

«Волгонефть-25» (флаг Украины)

стояло без груза, но с подключённой силовой сетью;



попадание в кормовой отсек вызвало взрыв, обрушение надстройки, разрыв топливных магистралей и пожар;



последний рейс (23.08) — перевозка 2 870 т дизеля из Джурджулешт.

«Свирь» (флаг РФ, арестовано с 2022 г.)

использовалось как склад топлива от румынских трейдеров;



удар разрушил балластные цистерны, деформировал борт, вызвал разлив ГСМ.

«CT Trader» (флаг Камеруна)

на борту 3 129 т дизеля, готовился к рейсу Измаил – Джурджулешты – Констанца;



попадание в носовую часть повредило топливопровод, вызвало пролив и возгорание;



пожар локализован экипажем; один моряк (гражданин Камеруна) получил ожоги II степени.

STL «FORTIS» (флаг Танзании)

пробоина 1,8 м выше ватерлинии, корпус повреждён, топливная система не задета;



судно находилось в ожидании после загрузки в Джурджулештах;



оператор — украинская компания Argo Black Sea Fuel (зарегистрирована в Батуми).



Топливная и логистическая инфраструктура (00:00–02:00)

Причал «ОККО» (ул. Портовая, 7)

уничтожены две линии перекачки дизтоплива (резервуары 1 000 и 2 500 м³);

пожар повредил насосное оборудование GRUNDFOS, уничтожено 2 бензовоза Scania;

объект использовался для заправки флота прикрытия и автономных барж.



«Мастербуд-Д» (ул. Запорожских казаков, 2А)

повреждён трубопровод DN300, насосные модули KSB Multitec 200/6 и фильтрация HYDAC;

объект фигурировал в тендерах как прикрытие для закупки литиевых аккумуляторов и топлива для ССО и НГУ.



«Ра-Транс» (ул. Дунайская, 2)

пожар на складе контейнеров (100 м²), повреждён Mercedes-Benz Sprinter с маркировкой DHL;

терминал использовался как транзитный узел для электроники и БПЛА (из Турции, Тайваня, Молдавии).

