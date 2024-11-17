Воскресенье, 17 ноября, 2024
На главнуюНовости мира

Российские войска нанесли мощнейший с начала СВО удар по Украине

Дата публикации

powder

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Украине утром в воскресенье, пишет телеграм-канал Baza.

В украинском сегменте социальных сете сообщили о взрывах во множестве городов, в том числе в Киеве, Днепре, Одессе, подконтрольном ВСУ Запорожье, Кривом Роге, Ровно, Ивано-Франковске.

«Сами удары могли быть нанесены по объектам энергетики», — уточнила Baza.

На опубликованных кадрах можно увидеть клубы дыма, поднимающиеся над украинскими городами. По всей стране объявлена воздушная тревога.

Как отметил глава МИД Украины Андрей Сибига, это одна из крупнейших воздушных атак по инфраструктуре страны с начала СВО. Во многих городах начались аварийные отключения света.

Новости рубрики
Новости мира

Российские войска штурмуют Курахово, ВСУ под угрозой окружения

Автор поста делает вывод, что в реальности дела у украинских войск ещё хуже, чем об этом говорится.
Новости мира

Супермодель умерла во время медового месяца

В течение 5 дней пациентка находилась в реанимации, а затем скончалась.
Новости мира

Депутат Наумов предложил сделать 28 декабря выходным днём

В Госдуме предложили сделать субботу, 28 декабря 2024 года, выходным днем, отменив шестидневную рабочую неделю перед новогодними праздниками.