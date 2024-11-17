Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Украине утром в воскресенье, пишет телеграм-канал Baza .

В украинском сегменте социальных сете сообщили о взрывах во множестве городов, в том числе в Киеве, Днепре, Одессе, подконтрольном ВСУ Запорожье, Кривом Роге, Ровно, Ивано-Франковске.

«Сами удары могли быть нанесены по объектам энергетики», — уточнила Baza.

На опубликованных кадрах можно увидеть клубы дыма, поднимающиеся над украинскими городами. По всей стране объявлена воздушная тревога.

Как отметил глава МИД Украины Андрей Сибига, это одна из крупнейших воздушных атак по инфраструктуре страны с начала СВО. Во многих городах начались аварийные отключения света.