Российские войска нанесли массированный удар, среди целей — ЗРК Patriot

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по военному аэродрому в районе Староконстантинова (Хмельницкая область). Об этом рано утром 28 июля пишет Телеграм-канал «Военная хроника».
Автор сообщения называет этот аэродром ключевым хабом украинской тактической авиации.
ВС РФ задействовали стратегические бомбардировщики Ту-95МС, пускавшие крылатые ракеты Х-101, а также группу дронов-камикадзе «Герань-2» — всего более 10 единиц.
Автор пишет, что аэродром в Староконстантинове — объект повышенного интереса, так как именно оттуда взлетали носители западных ракет, включая Storm Shadow/SCALP.