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Российские войска нанесли массированный удар, среди целей — ЗРК Patriot

Алексей Самохин
ChatGPT Image

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по военному аэродрому в районе Староконстантинова (Хмельницкая область). Об этом рано утром 28 июля пишет Телеграм-канал «Военная хроника».

Автор сообщения называет этот аэродром ключевым хабом украинской тактической авиации. 

ВС РФ задействовали стратегические бомбардировщики Ту-95МС, пускавшие крылатые ракеты Х-101, а также группу дронов-камикадзе «Герань-2» — всего более 10 единиц. 

«Схема классическая: волна БПЛА на вскрытие и рассеивание ПВО, за ней — удар высокоточным оружием, — говорится в сообщении. 
— Подтверждений по целям пока нет, но по ряду украинских источников удар пришёлся по моменту разгрузки западного вооружения. Отдельные версии указывают, что под ударом мог оказаться один из ЗРК Patriot — при попытке его переброски».

Автор пишет, что аэродром в Староконстантинове — объект повышенного интереса, так как именно оттуда взлетали носители западных ракет, включая Storm Shadow/SCALP. 

«Если подтверждение наличия ЗРК Patriot на аэродроме будет получено, это будет одним из крупнейших эпизодов в зачистке ПВО Украины за последние месяцы», — отмечает автор сообщения. 

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