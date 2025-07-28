Российские войска нанесли массированный удар, среди целей — ЗРК Patriot

«Схема классическая: волна БПЛА на вскрытие и рассеивание ПВО, за ней — удар высокоточным оружием, — говорится в сообщении.

— Подтверждений по целям пока нет, но по ряду украинских источников удар пришёлся по моменту разгрузки западного вооружения. Отдельные версии указывают, что под ударом мог оказаться один из ЗРК Patriot — при попытке его переброски».