Поздним вечером 22 июня началась одна из самых масштабных воздушных атак на Киев за последнее время, пишет «Московский комсомолец».

Около двух часов ночи вражеские наблюдатели сообщили о более чем ста дронах типа «Герань», направлявшихся в сторону украинской столицы.

По данным СМИ, ещё около ста беспилотников атаковали объекты в Киевской области. Одновременно по всей территории Украины было зафиксировано от 100 до 200 БПЛА — и это лишь первая волна удара. Украинские источники сообщали, что атакам подверглись различные районы Киева, где возникли пожары и продолжались вторичные взрывы. По предварительной информации, под удар попали военные объекты: предприятия, связанные с производством дронов и ракет, склады боеприпасов и места размещения иностранных наёмников.

Со стороны противника поступила информация о том, что часть дронов «Герань» была модернизирована — использовались версии с усиленной боевой частью. Это дало основание предположить, что в атаке применялись аппараты модели «Герань-3». Учитывая масштаб и интенсивность удара, эксперты пришли к выводу, что целью были важнейшие военные и инфраструктурные объекты.

Ко второй половине ночи удары были зафиксированы сразу в нескольких областях: Житомирской, Винницкой, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, а также в районах Умани, Канева, Кременчуга, Белой Церкви, Обухова и Вышгорода. В Киеве из-за обстрелов начались перебои с электроснабжением, о чём сообщили местные информационные каналы.

По мере развития атаки в небо были запущены баллистические ракеты типа «Искандер», за которыми последовали удары крылатыми ракетами. Особенно мощные взрывы произошли в районе столичного аэропорта Жуляны — по неподтверждённым данным, там был повреждён один из комплексов ПВО Patriot. Также сообщалось о пожарах и взрывах на территории завода «Антонов». Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» утверждал, что ракеты летели на предельно малой высоте, обходя системы радиолокационного обнаружения.

Согласно тем же источникам, удары пришлись также по объектам на левом берегу Киева. В Дарницком, Святошинском и Соломенском районах были зафиксированы крупные пожары. После одной из серий ударов загорелось здание Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского. «Русская Весна» утверждала, что на территории института велось производство беспилотников для ВСУ. Также подтверждены попадания по объектам завода «Антонов».

Военволонтёр Роман Алехин призвал жителей Киева эвакуироваться из столицы, отметив, что интенсивность ударов по киевскому режиму будет только нарастать. По его словам, местные силы ПВО часто открывают огонь по воздушным целям, подвергая опасности собственное население.

«И снова сотни “Гераней” и несколько баллистических ракет этой ночью доказали киевлянам, что зря они радовались разрушению Крымского моста, захвату части Курской области и поддержке режима кровавого клоуна Зеленского», – написал Алехин в своём канале.

Аналитик подчеркнул, что удары были целенаправленными — по ключевым объектам военной инфраструктуры. Среди целей назывались завод «Антонов», Киевский политехнический институт, отели, где размещались иностранные боевики, а также торговые центры, внутри которых, по его словам, находились склады и ремонтные пункты ВСУ.

Он также отметил, что действия украинской ПВО, пытавшейся прикрыть военные объекты в черте города, стали причиной дополнительных разрушений и жертв среди мирного населения — явление, которое, по его словам, уже стало привычным.

«Снова призываю киевлян и жителей других крупных городов добиваться выведения военных объектов за пределы городов, а также запрета использования торговых центров и других гражданских объектов в военных целях — иначе они становятся мишенями. Или же уезжайте подальше от таких объектов. Планомерная работа по демилитаризации Украины продолжается. Российский DeepStrike — дальнобойное оружие — на фоне постоянного продвижения наших войск остаётся наиболее эффективным средством поражения. Стоимость нанесения ущерба в десятки, а иногда и сотни раз ниже, чем цена уничтоженных целей. И с каждым ударом эффективность растёт», — резюмировал Алехин.