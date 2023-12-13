Российские военные доставили гуманитарный груз жителям Джаб-эс-Сафа в провинции Риф-Дамаск

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике доставили гуманитарный груз жителям населенного пункта Джаб-эс-Сафа в провинции Риф-Дамаск. Об этом сообщил телеграм-канал министерства обороны РФ.

Возле здания администрации российской стороной было выдано порядка 300 продовольственных наборов, общая масса которых составила 2832 кг. В состав каждого набора входит до 10 кг продуктов питания, таких как мука, рис, чай, сахар и растительное масло.

Помимо продовольственных наборов сотрудники ЦПВС доставили более 3 тонн теплых вещей. Также в рамках гуманитарной акции был развернут медицинский пункт. Военными врачами российской группировки войск был проведён осмотр местных жителей, нуждающихся в лечении. Пациенты получили необходимые медикаменты и рекомендации по лечению. Местные муниципальные власти и жители населенного пункта Джаб-эс-Сафа выразили благодарность российским военнослужащим за оказанную помощь и поддержку.

Всего за время работы российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев было проведено 3640 гуманитарных акций. Нуждающимся жителям Сирийской Арабской Республики доставлено и распределено свыше 7713 тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.