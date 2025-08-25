Понедельник, 25 августа, 2025
Новости России

Российские удары продолжают выжигать инфраструктуру ВСУ

Алексей Самохин

Ночь на 25 августа выдалась на Украине напряжённой. Российские войска использовали более 100 беспилотников для атаки военных, логистических и инфраструктурных объектов по всей стране. Эта тактика, в отличие от «пиар-ударов» по российским городам, наносит существенный урон военной логистике Украины, пишет «Московский комсомолец»

Основной удар пришёлся по Сумской области, где было зафиксировано 17 прилётов. По данным канала «Донбасский партизан», были поражены несколько подстанций, в том числе стратегически важная ПС-330 кВ «Сумы-Северная». Это «резко снизило устойчивость энергосистемы региона». В городе Ромны российские БПЛА атаковали логистический узел, уничтожив склады с топливом, гаражи с транспортом и хранилища боеприпасов.

Активные удары были нанесены и по территории Донецкой области, которая пока контролируется ВСУ. В Новоандреевке беспилотники поразили базу бронегруппы 93-й механизированной бригады. В Святогоровке был уничтожен склад имущества и штаб, а в Дружковке — пункт управления дронами.

В Харьковской области удары пришлись по складам военной техники и местам, где концентрируются силы для отправки на линию боевого соприкосновения. Кроме того, по данным канала «Донбасс сегодня», в Боровой было поражено оборудование радиостанций, а в Вишнёвом — топливо и техника.

Наконец, в Павлограде Днепропетровской области российские ракеты ударили по складам завода «Южмаш», где хранились боеприпасы для РСЗО «Смерч» и «Ураган». Были также поражены командный пункт и место дислокации миномётной батареи.

Самые читаемые материалы

Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Новости России

В Сызрани воют сирены и слышны взрывы

Ночью в Сызрани услышали вой сирен и звуки взрывов,...
Новости России

Итальянец умер в мученьях, спасая альпинистку Наговицину на пике Победы

Альпинист из Италии Лука Синигалья умер в мученьях, пытаясь...
Погода

Лето вернется: какая погода ждёт рязанцев в последнюю неделю августа

Начало последней недели лета, с 25 по 31 августа, не порадует рязанцев теплом, но ставить точку на самом теплом периоде года еще рано. Лето вернётся в Рязанскую область попрощаться к концу недели и в День Знаний.
Новости России

В США умер один из первых ведущих программы «Вести» Юрий Ростов

На территории США ушел из жизни журналист, один из...

Последние новости

Происшествия

Квартиру сироты затопило из-за разрушенного кровельного покрытия дома

В Захаровском районе два года не делали ремонт затопленной...
Происшествия

Рязанский пенсионер отдал 2,5 млн рублей, 11 тысяч долларов и 4 тысяч евро мошенникам

72-летнему рязанцу позвонили мошенники под видом сотрудника Роскомнадзора, злоумышленник убедил пенсионера передать курьеру все денежные накопления.
Общество

Рязанцам предлагают принять участие в розыгрыше билетов на фестиваль КВН «Поющий Косопуз»

Пять счастливчиков получат по два пригласительных на четвертьфинал Лиги, который пройдет 28 августа в 19:00 в Рязанском дворце молодежи.
Общество

Команда КВН «Айседора Дункан» готовится, как и всегда, удивлять Рязань

Это местная команда, вдохновлённая именем легендарной танцовщицы Айседоры Дункан. Участницы стремятся сочетать артистизм и интеллектуальный юмор в своих выступлениях.
Новости России

Обвиняемый в изнасиловании дочери уралец погиб на СВО до вынесения приговора

Пришло официальное письмо от военкомата. Пишут, что выполнял боевое задание и погиб, проявив стойкость и мужество.
Общество

Рязанские десантники выступили на Международном фестивале «Спасская башня»

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» – музыкально-театрализованное представление, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов.
Новости России

«Радиостанция Судного дня» снова повторила шифровки трёхлетней давности

Загадочная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная среди радиолюбителей как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», продолжает удивлять.
Новости России

Депутат предложил приучать россиян к труду с самого детства

Это поможет им понять настоящую цену заработанных денег.