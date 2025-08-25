Ночь на 25 августа выдалась на Украине напряжённой. Российские войска использовали более 100 беспилотников для атаки военных, логистических и инфраструктурных объектов по всей стране. Эта тактика, в отличие от «пиар-ударов» по российским городам, наносит существенный урон военной логистике Украины, пишет «Московский комсомолец».

Основной удар пришёлся по Сумской области, где было зафиксировано 17 прилётов. По данным канала «Донбасский партизан», были поражены несколько подстанций, в том числе стратегически важная ПС-330 кВ «Сумы-Северная». Это «резко снизило устойчивость энергосистемы региона». В городе Ромны российские БПЛА атаковали логистический узел, уничтожив склады с топливом, гаражи с транспортом и хранилища боеприпасов.

Активные удары были нанесены и по территории Донецкой области, которая пока контролируется ВСУ. В Новоандреевке беспилотники поразили базу бронегруппы 93-й механизированной бригады. В Святогоровке был уничтожен склад имущества и штаб, а в Дружковке — пункт управления дронами.

В Харьковской области удары пришлись по складам военной техники и местам, где концентрируются силы для отправки на линию боевого соприкосновения. Кроме того, по данным канала «Донбасс сегодня», в Боровой было поражено оборудование радиостанций, а в Вишнёвом — топливо и техника.

Наконец, в Павлограде Днепропетровской области российские ракеты ударили по складам завода «Южмаш», где хранились боеприпасы для РСЗО «Смерч» и «Ураган». Были также поражены командный пункт и место дислокации миномётной батареи.