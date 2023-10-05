Четверг, 5 октября, 2023
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Российские туристы смогут доехать до Сухума на «Ласточке» в 2024 году

7info
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В 2024 году маршрут поезда «Ласточка» в Абхазию, который сегодня следует до Гагры, будет продлен до столицы республики города Сухум. Об этом президент Абхазии Аслан Бжания рассказал в интервью «Известиям».

По словам Бжания, местные власти заинтересованы в увеличении потока туристов, для путешественников создают комфортные условия.

Есть совместный с Россией проект по расширению пограничного пункта пропуска Псоу. Летом он работает в режиме повышенной нагрузки.

В летний сезон 2023 года люди сообщали о больших пробках на границе — количество туристов в 7 раз превышало пропускную способность пункта.

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