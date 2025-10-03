Российские туристы рассказали, почему больше не вернутся в Абхазию

Туристы из России все чаще жалуются на отдых в Абхазии и отказываются снова посещать курорты соседней республики, пишет «МК».

Так, многие россияне критикуют загруженность прибрежных зон, настойчивость торговцев на рынках и дефицит живописных мест для фотосессий. Также некоторые отмечают, что морская вода не такая прозрачная, как об этом говорят туроператоры.

«Особого внимания заслуживает качество дорожного покрытия и транспортная инфраструктура. Живописные горные трассы мгновенно теряют очарование, когда приходится проводить долгие часы в заторах на узких участках пути», — говорится в публикации.

Также в Абхазии много заросшей растительности, где водятся пресмыкающиеся, что делает пикники на природе опасными. Также в местных озерах вряд ли получится искупаться, поскольку вода в них не прогревается даже летом.

Из плюсов в республике отмечают величественные горные массивы, чистый воздух и красивые водоемы.