Российские туристы рассказали, как обед испортил отдых в Пицунде

Алексей Самохин
Российские туристы поделились своим разочарованием от поездки в Пицунду, назвав главными проблемами курорта завышенные цены и низкий уровень сервиса. Хотя отдых и подошёл любителям тишины, более активным путешественникам там может быть скучно, пишет ОСН

Сразу несколько заведений, которые посетили туристы, не выдержали критики. В столовой, расположенной в старом кинотеатре «Парус», посетителей ждал неприятный сюрприз: за вход пришлось заплатить 300 рублей, при этом порции оказались совсем небольшими. В другом заведении, «Абхазском дворике», меню оказалось однообразным, а большинство блюд были острыми, включая местную мамалыгу.

Продавцы на пляже тоже не порадовали: в прибрежных палатках вода и выпечка продавались по завышенным ценам, что сильно портило впечатление.

Несмотря на все минусы, туристы отметили один важный плюс — пляж в Пицунде оказался чистым и ухоженным. На нём были лежаки, кабинки для переодевания и душевые, что делало отдых у моря комфортным.

Туристы пришли к выводу: если вы цените природу и спокойствие, Пицунда — отличный выбор. Но если вам нужен насыщенный, активный отдых с хорошим сервисом, этот курорт, скорее всего, вам не подойдёт.

Спорт

В Рязани ищут директора ледового дворца

Хоккейный клуб Рязань-ВДВ объявил конкурс на замещение должности директора ледового дворца. Информация об этом появилась на официальной странице клуба «ВКонтакте». 
Религия

Священник объяснил, как православному защититься от проклятия

По словам священника, если человек живёт по заповедям, он находится под защитой Бога, и чужая хула не несёт для него разрушительной силы.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Погода

Сильные дожди, грозы и туман: погода в Рязанской области на 22–23 августа

Синоптики представили прогноз погоды в Рязанской области на 22 и 23 августа 2025 года. Ожидается облачная погода, сильные дожди, грозы и туман.
Общество

В Рязани ищут инженера на зарплату от 150 тысяч рублей

В Рязани в августе больше всего готовы платить инженеру-технологу. Ищут сотрудника с высшим образованием и опытом работы от двух лет. Компания предлагает зарплату от 150 тыс. рублей.

Последние новости

Новости России

Верхушка айсберга: что стоит за разгромом элитной ДРГ ВСУ в Брянских лесах

По мнению экспертов, осень станет пиком диверсионной активности. Сокращение светового дня, увеличение продолжительности ночи, дожди, которые мешают работе дронов и тепловизоров, а также густые леса — всё это создаёт идеальные условия для скрытных операций.
Общество

Опергруппа Рязанской области предупредила о фейках о трагедии в посёлке Лесной

Цель таких вбросов не меняется — напугать людей, внести дезорганизацию и хаос. Это выгодно только противнику
Экономика и бизнес

Рязанская компания «Зелёный сад» вышла на новый уровень

Для компании строительство — это не только дома, но и полноценные территории, где удобно жить, учиться, работать и отдыхать.
Новости России

Россиян могут оштрафовать на 15 000 рублей из-за переполненного почтового ящика

Проблемы начинаются, когда бумага выпадает из ящика, скапливается на полу и мешает проходу или, что ещё хуже, лежит на путях эвакуации.
Новости Касимова

Прокуратура оштрафовала директора и касимовскую компанию за игнорирование предписаний

Директору назначили штраф в размере 2 тысяч рублей, а юридическому лицу — 50 тысяч рублей.
Новости России

Российская авиабомба ФАБ-3000 обезглавила штаб 77-й аэромобильной бригады ВСУ

В результате атаки в Харьковской области было ликвидировано около полусотни украинских военнослужащих
Происшествия

Мигранта с 3 килограммами синтетических наркотиков задержали в Рязанской области

Заведено уголовное дело по особо тяжкой статье — ч.5 ст.228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Происшествия

Губернатор Малков прокомментировал ситуацию со сбитыми над Рязанской областью БПЛА

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет