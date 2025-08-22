Российские туристы рассказали, как обед испортил отдых в Пицунде

Российские туристы поделились своим разочарованием от поездки в Пицунду, назвав главными проблемами курорта завышенные цены и низкий уровень сервиса. Хотя отдых и подошёл любителям тишины, более активным путешественникам там может быть скучно, пишет ОСН.

Сразу несколько заведений, которые посетили туристы, не выдержали критики. В столовой, расположенной в старом кинотеатре «Парус», посетителей ждал неприятный сюрприз: за вход пришлось заплатить 300 рублей, при этом порции оказались совсем небольшими. В другом заведении, «Абхазском дворике», меню оказалось однообразным, а большинство блюд были острыми, включая местную мамалыгу.

Продавцы на пляже тоже не порадовали: в прибрежных палатках вода и выпечка продавались по завышенным ценам, что сильно портило впечатление.

Несмотря на все минусы, туристы отметили один важный плюс — пляж в Пицунде оказался чистым и ухоженным. На нём были лежаки, кабинки для переодевания и душевые, что делало отдых у моря комфортным.

Туристы пришли к выводу: если вы цените природу и спокойствие, Пицунда — отличный выбор. Но если вам нужен насыщенный, активный отдых с хорошим сервисом, этот курорт, скорее всего, вам не подойдёт.