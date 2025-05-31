Российские туристы на Мальдивах забили тревогу из-за нового вируса чикунгунья

Туристы из России жалуются на распространение на Мальдивах нового вируса чикунгунья, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, россияне рассказали, что эту болезнь переносят желтолихорадочные комары.
На этом фоне туристы стали массово скупать спреи и другие защитные средства от насекомых.
Симптомы заболевания: температура 40 и жуткая боль в суставах. Укусы бывают двух типов: как один большой пузырь или мелкие красные точки.
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