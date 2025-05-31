Российские туристы на Мальдивах забили тревогу из-за нового вируса чикунгунья

Туристы из России жалуются на распространение на Мальдивах нового вируса чикунгунья, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, россияне рассказали, что эту болезнь переносят желтолихорадочные комары.

«Администрации отелей якобы никак не защищают свои территории от опасных кровопийц, в номерах даже нет фумигаторов», — готовится в публикации.

На этом фоне туристы стали массово скупать спреи и другие защитные средства от насекомых.

Симптомы заболевания: температура 40 и жуткая боль в суставах. Укусы бывают двух типов: как один большой пузырь или мелкие красные точки.