Российские танкисты увели из-под носа бронетранспортер ВСУ

Командир танкового батальона Евгений Волков рассказал об отражении вражеских атак и захвате трофеев на Запорожском направлении. Рассказ опубликовал телеграм-канал министерства обороны РФ.

Танковый батальон майора Волкова отбил все атаки украинских националистов в районе Работино и Вербового. Обеспечивая огневое прикрытие мотострелковых подразделений, воины-танкисты уничтожили большое количество личного состава, бронетехники и укреплений противника.

«Противник был разбит, разгромлен, и на некоторых позициях оставалась техника. Проведя рекогносцировку, приехали, посмотрели и решили совместно с командирами и вышестоящим начальством машины забрать. Мы были вскрыты естественно, потому что приехали на танке, но задача была выполнена. Увели из-под носа бронетранспортер YRP-765, вытащили под огневым воздействием противника. Это один из первых образцов трофейной западной техники, стоял на форуме Армия-2023», – рассказал Евгений.

За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, майор Волков награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и двумя орденами Мужества.