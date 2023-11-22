Среда, 22 ноября, 2023
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Российские танкисты увели из-под носа бронетранспортер ВСУ

7info

Командир танкового батальона Евгений Волков рассказал об отражении вражеских атак и захвате трофеев на Запорожском направлении. Рассказ опубликовал телеграм-канал министерства обороны РФ.

Танковый батальон майора Волкова отбил все атаки украинских националистов в районе Работино и Вербового. Обеспечивая огневое прикрытие мотострелковых подразделений, воины-танкисты уничтожили большое количество личного состава, бронетехники и укреплений противника.

«Противник был разбит, разгромлен, и на некоторых позициях оставалась техника. Проведя рекогносцировку, приехали, посмотрели и решили совместно с командирами и вышестоящим начальством машины забрать. Мы были вскрыты естественно, потому что приехали на танке, но задача была выполнена. Увели из-под носа бронетранспортер YRP-765, вытащили под огневым воздействием противника. Это один из первых образцов трофейной западной техники, стоял на форуме Армия-2023», – рассказал Евгений.

За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, майор Волков награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и двумя орденами Мужества.

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