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Среда, 4 августа, 2021
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Российские синхронистки завоевали золото на Олимпиаде в Токио

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Российские синхронистки завоевали золото на Олимпиаде в Токио
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Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колисниченко принесли ещё одно золото в копилку наград на олимпиаде в Токио.

Девушки выступали под музыку  «Калинка-малинка».   В связи со стилистикой номера было решено нанести на купальники изображение медведя и балалайки.

Однако, организаторы усмотрели в этом жесте явный намёк на Россию. А наши  атлеты выступают в этот раз под олимпийским флагом.

На купальнике осталась балалайка, а «Калинка», в результате, помогла  русским красавицам стать Золотыми с результатом 98,8. Браво, девочки!

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