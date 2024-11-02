Портал aif.ru сообщил актуальные данные о ситуации в зоне проведения СВО на утро 2 ноября.

На Угледарском направлении идут ожесточённые бои: российская армия наступает

На Угледарском участке фронта продолжаются напряжённые бои, силы ВСУ предпринимают попытки сдержать продвижение российской армии. Очаги сопротивления остаются в населённых пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка, однако ситуация быстро меняется. По словам главы комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимира Рогова, российские войска уже вошли в Трудовое, а подразделения ВСУ всё чаще сдаются в плен.

Рогов отметил, что украинская армия на этом участке испытывает нехватку резервов и ресурсов. Это позволило российским штурмовым подразделениям продвинуться на три километра, в ближайшее время возможна полная зачистка Ильинки и Степановки, находящихся неподалёку от Курахово.

На соседнем Кураховском направлении бои ведутся вдоль линии Кураховка — Ильинка — Новоселидовка — Вознесенка. По данным Telegram-канала «Дневник Десантника», российские силы почти освободили Кураховку, но Волченка остаётся в «серой зоне», где контроль ещё не установлен.

Ракетные удары по ВСУ в Курской области

Министерство обороны РФ сообщает об успешных атаках на позиции ВСУ в Курской области. По данным ведомства, штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике и живой силе противника. В результате атаки были уничтожены замаскированные объекты ВСУ.

Бои в Часовом Яре: ключевые высоты под контролем

В Часовом Яре подразделения российской армии под командованием добровольческой бригады «Эспаньола» сумели занять высоты в северной части города. Как сообщил представитель бригады с позывным Чукча, российские бойцы взяли под огневой контроль транспортную развязку ВСУ в этом районе. После зачистки северных окраин противник отступил в частный сектор микрорайона Северный, где продолжаются бои.

Подвиг российского сержанта

Во время спецоперации младший сержант Риян Шамсутдинов успешно отразил атаку украинской диверсионной группы на передовых позициях. Во время транспортировки боеприпасов его колонна подверглась нападению из засады. Сержант открыл огонь, нейтрализовав четверых бойцов противника, после чего самостоятельно восстановил транспорт и доставил имущество на место назначения. За мужество его представили к награде.

Потери украинской армии на южном направлении

В ходе боёв на южном участке российские силы уничтожили до 950 военнослужащих ВСУ за последние сутки. Представитель пресс-центра «Южной» группировки войск Сергей Румянцев уточнил, что были уничтожены несколько единиц бронетехники, автомобили и склад с боеприпасами, а также американская гаубица М777 и другие артиллерийские установки.