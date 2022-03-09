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Среда, 9 марта, 2022

Российские рестораны McDonald’s не получали информацию о закрытии

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Российские рестораны McDonald’s не получали информацию о закрытии

7info7

Рестораны популярной американской сети фастфуда McDonald’s в России не получали информацию о закрытии и продолжают работать, сообщает Пятый канал.

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Как отметили в информационно-контактном центре, официальных данных о закрытии им пока не поступало. Точная дата, когда рестораны перестанут работать, не определена.

Напомним, американская сети ресторанов быстрого питания McDonald’s приняла решение приостановить деятельность на территории России 8 марта. При этом сотрудникам, задействованным в работе в 850 российских ресторанах, продолжат платить зарплаты.

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