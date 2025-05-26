Российские ракеты снесли пол-Украины и ставку Зеленского

Четвёртые сутки над Украиной не рассеивается чёрный едкий дым, поднимающийся от горящих военных заводов, портов, аэродромов, детонирующих арсеналов и эшелонов с боеприпасами, пишет aif.ru.

По оценкам экспертов, это — самая продолжительная и массированная серия ударов по военной инфраструктуре Украины за всё время СВО. Пожары в Киеве не прекращаются уже третьи сутки после атаки на крупнейший завод по производству беспилотников «Антонов». Американские спутники фиксируют множественные повторные взрывы и новые очаги возгораний.

Ночью удары возобновились. Сотни беспилотников, десятки ракет «Искандер» и крылатые ракеты Х-101, запущенные с Ту-95, вновь превратили украинские военные объекты в пылающее поле. В Киеве всю ночь жители провели в бомбоубежищах, а в Одессе наблюдали мощные взрывы складов с боеприпасами в районах Белгород-Днестровского и Беляевки.

В числе применённого вооружения были и баллистические ракеты «Искандер-М».

«Медведи» взялись за Киев

Столица Украины снова подверглась массированным ударам российскими ракетами и беспилотниками. Накануне в руины были превращены несколько цехов по сборке тяжёлых беспилотников на заводе «Антонов», входящем в структуру «Укроборонпрома». Сегодня атаки продолжились.

БПЛА «Герань» атаковали аэродромы ВСУ в Василькове, Борисполе и Жулянах. Взрывы и пожары зафиксированы в Оболонском и Дарницком районах Киева. Предположительно, один из ударов пришёлся на крупнейший военный завод столицы — «Арсенал», производящий компоненты для ракет «Ольха» и «Нептун».

По словам экспертов, в атаке на военные объекты Киева принимали участие стратегические бомбардировщики Ту-95 «Медведь». Их крылатые ракеты Х-101 способны поражать даже подземные железобетонные бункеры.

«Подземные бункеры, откуда осуществляется командование войсками и где укрывается руководство страны, расположены не только в Киеве, но и во Львове и других городах, — отмечает военный эксперт Александр Ивановский. — Эти укрытия были построены ещё во времена СССР и обладают высокой степенью защиты. Однако не существует убежищ, которые невозможно разрушить. Целью ударов по Киеву может быть не только уничтожение военной промышленности, но и так называемые „центры принятия решений“. Об этом в России говорилось не раз. Именно в таких „центрах“, как известно, находятся украинские власти, включая Зеленского. Для их поражения достаточно одной ракеты».

Мощные взрывы под Одессой

После удара по Одессе, в результате которого были уничтожены два корабля радиоразведки ВСУ, «Герани» атаковали военные объекты в Белгород-Днестровском и Беляевке. Официальной информации о поражённых целях пока нет, но, по сообщениям местного подполья, в Беляевке, вероятно, были уничтожены крупные склады с боеприпасами.

«Прилетело в Беляевку, по складам, — сообщает Telegram-канал „Лохматый Z Николаев“. — А склады там огромные, советские ещё. Детонировать будет до утра… а может, и дольше».