Российские ПВО за 12 часов нейтрализовали 159 беспилотников ВСУ над девятью регионами

С 8:00 до 20:00 22 мая российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 159 украинских беспилотников самолётного типа. Воздушные атаки затронули девять регионов, включая Московскую область, где было сбито 22 БПЛА, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

— Наибольшее количество беспилотников — 54 единицы — перехвачено над Орловской областью.

— Над Курской областью нейтрализовано 53 БпЛА, над Тульской — 13.

— В Брянской области сбито 6 дронов, в Рязанской и Тверской — по 4.

— Над Калужской областью уничтожено 2 БпЛА, над Белгородской — 1.

Активное использование ПВО позволило предотвратить потенциальные удары по инфраструктуре и населённым пунктам.

Информация о возможных последствиях атак или повреждениях на земле не уточняется.